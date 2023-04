La grande crisi dell’acqua spiegata dai superesperti

"La crisi dell’acqua tra passato e futuro". Questo il titolo del convegno che si terrà domani a Budrio, alla Sala Ottagonale delle Torri dell’Acqua, alle 21, che vedrà tra i relatori il vicepresidente di Emil Banca, ed ex ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gian Luca Galletti, e il saggista imprenditore, Giulio Boccaletti. Assieme a un ingegnere dirigente dell’Area Tecnica del Consorzio della Bonifica Renana, Ilihc Ghinello, si discuterà del rapporto tra uomo e acqua. Come è nato, cosa comporta, come è cambiato nel tempo, cosa ci dovremo aspettare in futuro e, soprattutto, come affrontare il continuo susseguirsi di siccità e alluvioni che sta caratterizzando questi ultimi anni.

La serata, organizzata dal Comitato locale soci di Molinella di Emil Banca all’interno della 34ª edizione di Primaveranda, sarà aperta dai saluti del sindaco, Debora Badiali, e di Carlo Pagani della Pro Loco. Cuore della serata sarà l’intervento del saggista, scienziato e imprenditore, Giulio Boccaletti, considerato uno dei massimi esperti di strategia e sicurezza delle risorse ambientali. Boccaletti, che tra le altre cose insegna alla Smith School di Oxford University ed è Senior Fellow del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, è l’autore di "Acqua. Una biografia" che The Economist ha selezionato come uno dei migliori libri dello scorso anno. Galletti, che è anche presidente del Comitato endoconsiliare per la Sostenibilità di Emil Banca, parlerà dell’impegno che la Banca sta mettendo in campo per aiutare famiglie ed imprese del territorio ad affrontare la sfida dell’Agenda Onu 2030 fornendo credito, ma anche formazione e consulenza, a chi deciderà di incamminarsi verso un futuro più sostenibile.

z. p.