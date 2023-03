La grande danza, tra piume di cigni e Bolero

di Valentina Bonelli

Si apre sotto i migliori auspici la nuova Stagione di danza del Comunale Nouveau, che sabato 1 aprile (ore 21) e domenica 2 (ore 16) alza il sipario sul gala Les Étoiles. Per il suo spettacolo, che debutta nel nuovo spazio ma che lo scorso anno era stato accolto da un autentico trionfo, il direttore artistico Daniele Cipriani ha scelto una pléiade di stelle internazionali impegnate in un programma di brani tratti dal repertorio classico e nuove creazioni in stile contemporaneo. Appena reso noto, vediamone gli highlights.

Dall’Opéra di Parigi arriva una coppia di étoiles tra le più brillanti della compagnia: Valentine Colasante e Paul Marque. Insieme danzano Diamonds da Jewels di George Balanchine, che su musica di Tchaikovsky rievoca il fasto del balletto imperiale russo, mentre i costumi di Christian Lacroix aggiungono bagliori al duo scintillante. Dal repertorio classico dell’Opéra dominato dalla firma di Rudolf Nureyev, i due artisti scelgono il celebre pas de deux detto ’del Cigno bianco’ tratto dal balletto Il Lago dei cigni.

È un’occasione anche per ammirare la coppia di Principal dancers del New York City Ballet composta da Tiler Peck, ballerina brillantissima, e da Roman Mejia, appena nominato al massimo rango. I due si presentano con un classico di George Balanchine: ’Tchaikovsky pas de deux’, che su un brano espunto dalla partitura originale del Lago dei cigni ammanta stile e virtuosismo imperiali di un guizzo neoclassico. Del repertorio contemporaneo del NYCB Peck e Mejia si esibiscono nel duo ’This Bitter Earth’ di Christopher Wheeldon dove sfoggiano costumi firmati Valentino.

Beniamina del pubblico del Comunale dove torna per la terza volta, Maia Makhateli, Principal del Dutch National Ballet, è un’autentica virtuosa, da faville nel Pas de deux di Don Chisciotte accanto a Bakhtiyar Adamzhan. Il fuoriclasse kazako mostra le sue prodezze anche nel passo a due da ’Diana e Atteone’, altro pezzo di bravura, questa volta accanto a Tatiana Melnik, Prima ballerina del Balletto Ungherese dalla tecnica sopraffina e dallo stile raffinato. Mentre Maia Makhateli si esibisce in un altro brano di entusiasmante brillantezza: il pas de deux ’del Cigno nero’ dal Lago dei cigni, impreziosito dai costumi del couturier Capucci, insieme a un nuovo partner, Alessandro Frola, emergente solista dell’Hamburg Ballet. Ritroviamo il giovane talento in un trio firmato John Neumeier, Bernstein Dances, con costumi di Armani, accanto a due celebrità della compagnia di Amburgo: Silvia Azzoni e Alexandre Riabko, coppia di scena e di vita, che danzano anche il passo a due da ’Sylvia’, pure firmato Neumeier. Altro beniamino del Comunale che torna al Gala è lo spagnolo Sergio Bernal, in scena con due nuovi brani da lui composti, tra nuovo flamenco e danza contemporanea: Orgía e Bolero, quest’ultimo griffato Capucci. Di particolare pregio la musica eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale diretta come lo scorso anno dal maestro Paolo Paroni.

Il classico brillante ’Don Chisciotte’ del Balletto georgiano di Tbilisi diretto da Nina Ananiashvili, ancora con l’Orchestra del Comunale a suonare dal vivo, è l’altro appuntamento da segnare in calendario prima dell’estate, il 3 e 4 maggio.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita alla Biglietteria Teatro Comunale in Largo Respighi, 1, tel. 051 529019; e-mail [email protected] o sul sito www.tcbo.it