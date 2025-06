La grande festa Cna. Ottant’anni di impegno al fianco degli artigiani. E lo sguardo al sociale

Una targa celebrativa che incide sul marmo le parole che hanno segnato l’inizio di una storia lunga 80 anni. E poi un volume che immortala i volti di chi ne ha fatto parte, mettendo in luce il lavoro dell’artigiano e comparando il passato e il presente della professione. E infine la posa di un albero per la realizzazione di un giardino urbano al fianco del reparto di pediatria dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola, sottolineando ancora una volta l’impegno nel sociale. Così Cna Bologna ha deciso di festeggiare i suoi 80 anni, con un calendario di appuntamenti che riunisce imprenditori, istituzioni e terzo settore.

Dopo la partenza dall’area verde, il cui nome si potrà decidere partecipando a un contest online, con Fondazione Sant’Orsola, dove sorgerà in autunno uno spazio rivolto ai piccoli ricoverati, agli amici e alle famiglie coinvolte e ai professionisti sanitari, è stata svelata la targa all’ingresso della sede Cna, che riporta le parole di Antonio Gagliani, fondatore e primo presidente. Parole che incarnano "valori trasversali, come la democrazia, la centralità del lavoro e la comunità – spiega il presidente Antonio Gramuglia –. Valori che dobbiamo tenere vivi ogni giorno, insegnandoli alle nuove generazioni. Cna esiste ogni volta che qualcuno alza una serranda, si innova o lancia un prodotto. Questo è un messaggio per ricordare chi siamo e vogliamo essere, costruendo con le nostre imprese il futuro. Mantenendo vivo l’entusiasmo dei fondatori". Che sono "partiti dalle macerie, creando l’associazione più rappresentativa a Bologna e in altri luoghi – sostiene il presidente Cna regionale Paolo Cavini –. Il nostro numero importante di imprenditori (sono 13 mila i soci per novemila aziende associate solo in città, ndr) con il loro volere ha generato imprese e opportunità. Ma alle istituzioni va un invito: creare un percorso di semplificazione adatto a ogni attività. Sulle infrastrutture, le criticità hanno un costo sulle imprese in tutta la regione".

Per Irene Priolo, assessora regionale a Mobilità e Trasporti, Cna "è una realtà importante a livello nazionale" che ha saputo "leggere le trasformazioni. E che è stata al fianco delle imprese non solo dal punto di vista dell’accompagnamento e dei servizi, ma anche della formazione. Essere all’altezza del compito significa innovare, trasformare e riuscire a trasferire nuove competenze ai nostri artigiani". Il Comune è "al fianco di Cna in sfide e trasformazioni che la città sta vivendo – dice l’assessora Luisa Guidone –. Lo sportello per il supporto alle imprese colpite dai cantieri sta avendo successo, aiutando le attività artigianali ad affrontare questa fase". Conclude la mattinata la presentazione del libro ‘80 anni di Cna Bologna. Sempre dalla parte delle imprese’, edito da Minerva, che in decenni racconta la storia dell’associazione, ricreando "non solo una didascalica ricostruzione dal 1945 a oggi – sostiene il direttore Claudio Pazzaglia –, ma un prodotto editoriale che ha visto impegnato un comitato costituito da Cna". L’editore Roberto Mugavero racconta dell’insegnamento ricevuto dal suo primo datore di lavoro, un meccanico iscritto a Cna. "Lui mi ha insegnato il valore del lavoro come mezzo per guardare con fiducia al futuro". Cna "guarda al futuro agevolando la nascita di nuove imprese, puntando sull’innovazione e sostenendo la transizione ecologica", chiude il vicepresidente Marco Gualandi.