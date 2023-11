La grande festa musicale nel nome di Schumann

Sarà una giornata da ricordare, quella organizzata domani da Bologna Festival all’Auditorium Manzoni: una vera maratona musicale, da mezzogiorno a mezzanotte o quasi, con tre appuntamenti nel nome di Robert Schumann (1810-1856), il più romantico fra i compositori del Romanticismo tedesco, indagato attraverso una lunga lista di composizioni cameristiche con cui ricreare idealmente l’entusiasmo e la profondità del far musica insieme che si respirava a Lipsia nel suo salotto familiare.

Alle ore 12, e ancora alle 16 e infine alle 21 si alterneranno sul palcoscenico, in varie combinazioni, cinque grandi artisti di varia nazionalità capitanati dalla violinista Isabelle Faust. La quale, fra gli artisti maggiormente legati a Bologna Festival, ama particolarmente siffatte impaginazioni musicali distribuite nell’arco della giornata, come sanno quanti hanno avuto occasione di ammirarla al Manzoni nell’esecuzione integrale in solitaria delle Sonate e Partite di Bach due anni orsono, e già una prima volta a San Domenico nel 2012. Per Schumann sarà invece accompagnata in primo luogo da Alexander Melnikov, filo conduttore di tutta la serata, che sedendo al fortepiano (uno Streicher viennese del 1847 coevo al compositore), anziché al moderno pianoforte, restituirà alle singole composizioni quel sound d’epoca ch’è loro appropriato, insieme agli archi armati con corde di budello: la violinista Anne Katharina Schreiber, il violista Antoine Tamestit e il violoncellista Jean-Guihen Queyras, variamente abbinati secondo i pezzi in programma.

Si tratterà a tutti gli effetti di tre concerti pieni e autosufficienti, con biglietti distinti ma la possibilità di acquisto multiplo a prezzo speciale. Si comincerà alle ore 12 con singole accoppiate di strumenti: i ’Tre pezzi di fantasia’ op. 73 per violoncello e pianoforte, le ’Tre romanze’ op. 94 per violino e pianoforte (di scena la Schreiber), i ’Quadri fiabeschi’ op. 113 per viola e pianoforte e la ’Sonata’ op. 105 per violino e pianoforte (finalmente con la Faust solista).

Gli organici si accrescono alle ore 16, con il ’Trio’ op. 80 per violino, violoncello e pianoforte ed il ’Quartetto’ op. 41 n. 1 con tutti gli archi chiamati a raccolta. E la sera, alle ore 21, la grande festa musicale si concluderà con i due fratelli maggiori del camerismo schumanniano: il ’Quartetto’ op. 47 per archi e pianoforte seguito dal ’Quintetto’ op. 44 per archi e pianoforte che vedrà alfine i cinque artisti tutti insieme per celebrare la faccia più esuberante del caleidoscopico compositore. La moglie Clara, dedicataria e prima interprete del Quintetto, lo diceva "stupendo, pieno di forza e freschezza", tenendolo in repertorio nei suoi concerti in ricordo del marito prematuramente scomparso.