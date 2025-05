La grande festa. Nessuna fermata per il pullman

Pullman sempre in movimento, transenne in centro e via dell’Archiginnasio off limits anche ai pedoni. Sono alcune delle misure previste per la parata in programma domenica a Bologna, dalle 16,30, per festeggiare la Coppa Italia vinta dalla squadra di mister Italiano. L’itinerario concordato tra società, Questura e Comune prevede che il bus rossoblù parta dallo Stadio e percorra via Andrea Costa, via Sant’Isaia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli e piazza Re Enzo entrando in piazza Maggiore dal lato di via dell’Archiginnasio, dove la manifestazione si concluderà con l’uscita del pullman. L’ultimo tratto del percorso, da via Ugo Bassi (all’altezza di via Nazario Sauro) fino a piazza Re Enzo, sarà transennato e, per tutta via dell’Archiginnasio, sarà vietato il transito anche ai pedoni per consentire al bus della squadra di poter uscire agevolmente dalla zona, spiega il Comune in una nota. Anche il Nettuno sarà transennato.

"Il pubblico e i tifosi – scrive l’amministrazione – sono invitati ad assistere alla parata distribuendosi lungo tutto il percorso dallo Stadio in avanti. Il pullman procederà a passo d’uomo senza mai fermarsi per motivi di sicurezza". Non ci sarà, dunque, la fermata vicino al Crescentone come l’anno scorso.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata dalle 8 e fino a cessate esigenze in via Andrea Costa (da via dello Sport ai viali), in via Sant’Isaia e in Piazza Malpighi. Ci sarà inoltre divieto di transito veicolare dalle 16,30 lungo il percorso che comprende via dello Sport, via Andrea Costa (compreso la Rotonda Fulvio Bernardini), piazza di porta Sant’Isaia, via Sant’Isaia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, piazza Maggiore, via dell’Archiginnasio, piazza Galvani, via Farini (da piazza Cavour) e via Carbonesi. Inoltre dalle 16 alle 19,30 (e comunque fino al termine della festa) è disposto il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina, alle attività ubicate nelle seguenti aree: via Andrea Costa, via Sant’Isaia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, piazza Maggiore, via dell’Archiginnasio, piazza Galvani. Il divieto si estende nei primi 100 metri dalle vie e piazze limitrofe a quelle indicate. Infine saranno sospesi i dehors mobili in via Ugo Bassi, via Rizzoli (fino a Piazza Re Enzo) e via dell’Archiginnasio dalla mattina fino a fine parata.

Tutto questo senza dimenticare che il weekend prevede anche la partita Bologna-Genoa, la discesa della Madonna di San Luca e alcuni eventi in Fiera (sabato) e poi la StraBologna e il disinnesco di una bomba ai Prati di Caprara (domenica). Per gestire i diversi eventi in programma saranno impegnati circa 450 agenti della Polizia locale, segnala il Comune: 320 sabato e 130 domenica. "Sarà una giornata impegnativa per la nostra città data anche la contemporaneità di più eventi ad alto impatto – dichiara il sindaco Matteo Lepore – e per questo ringrazio le centinaia di operatori che saranno in servizio. Chiediamo la collaborazione di tutti affinché sia un momento di festa vissuto insieme e in piena sicurezza"