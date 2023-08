La grande Luna all’Osservatorio

Una gigantesca luna piena. Succede domani notte e il fenomeno è chiamato anche ‘la luna blu’. Per l’occasione l’Osservatorio comunale di Persiceto ha organizzato una serata di osservazione dal titolo ‘Il dono della luna’. L’appuntamento è dunque per le 21 con la descrizione e osservazione della luna, del cielo stellato dal prato antistante l’Osservatorio. Durante la serata sarà possibile visitare la sezione museale di mineralogia presente nel planetario attiguo all’Osservatorio. "Luna blu – spiega Romano Serra astrofisico e co fondatore dell’Osservatorio – è un modo dire anglosassone ‘once blue moon’ per indicare una cosa che succede raramente. Si tratta di una ‘super luna’ nel senso che la luna sarà al perigeo e quindi più vicina alla Terra: sarà a poco meno di 355 000 chilometri".

p. l. t.