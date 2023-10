La grande notte della solidarietà. Ageop in festa con Flavio Insinna

‘Grande serata di solidarietà’ con Flavio Insinna, noto attore e conduttore televisivo, oggi, alle 20, al 707 Restaurant & Club di Castel Maggiore, in via Di Vittorio. Lo si deve ad Ageop - ricerca Odv che da oltre 40 anni si occupa dei bambini, degli adolescenti ammalati di tumore e delle loro famiglie. "Insinna – dicono gli organizzatori – ha subito accettato con entusiasmo di partecipare. È infatti nota la sua particolare sensibilità per il volontariato e per le persone fragili: ’Se tutti – ha detto l’attore attraverso i social – diamo una mano, anche un pezzetto, un pezzettino, secondo la tasca, secondo coscienza, come ogni volta, vi dico grazie’. Ageop non ringrazia solo Flavio Insinna ma anche coloro che vorranno aiutare la nostra associazione. Infatti la serata permetterà di continuare a sostenere il finanziamento di 14 professionisti tra medici, psicologi, ricercatori, radiologi e biologi che assicurano ricerca, assistenza e cura all’oncologia pediatrica di Bologna che il servizio pubblico non riesce a garantire".

"Questo supporto – aggiunge Agesop – è indispensabile per assicurare diagnosi certe e veloci e le migliori cure disponibili. E l’impegno quotidiano dei professionisti è totalmente dedicato ai minori ammalati di tumore nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola. Oltre a questo, grazie al prezioso lavoro dei ricercatori, è possibile partecipare ai più avanzati orizzonti della ricerca scientifica e partecipare ai progetti più all’avanguardia". L’iniziativa in programma oggi è un evento ormai consolidato, che coinvolge da alcuni anni numerosi sostenitori di Ageop – ricerca, tra cui T-Per, che aiuta a promuovere e diffondere l’incontro. Durante la serata è previsto un aperitivo in musica, con la selezione musicale a cura di Dj Atta.

p. l. t.