La grande Romagna da bere con i vignaioli indipendenti

I vignaioli indipendenti portano il mare di Romagna fino alle porte di Bologna alla Palazzona di Maggio a Ozzano. Torna all’insegna della festa legata al buon bere, l’appuntamento con "Il sabato del vignaiolo", seconda edizione, organizzato dalla Fivi in tutta Italia. I vignaioli Fivi si ridanno quindi appuntamento per questa seconda edizione, sabato dalle 12 alle 20 (ultimo ingresso alle 19), a Ozzano dell’Emilia nel verde della cantina Palazzona di Maggio (in via Panzacchi, 16).

I tavoli tematici di degustazione quest’anno saranno ben cinque: uno dedicato al Sangiovese, uno all’albana, uno alle bolle di Romagna e dei colli di Bologna presenti, uno per gli "altri rossi" e uno per gli "altri bianchi". Sarà ovviamente possibile acquistare i vini dei vignaioli Fivi presenti nella "Enotechina" dove ciascuno dei vignaioli partecipanti porterà almeno tre delle proprie referenze in assaggio; le bottiglie proposte saranno suddivise in tre fasce di prezzo, speciale per l’occasione, da 10-15-20 euro. In "spiaggia" il divertimento è assicurato e anche qui si giocherà, ovviamente con il vino. Assaggi "alla cieca", vini Adriatici da comparare e indovinare. Il costo per partecipare è di 20 euro, riduzione a 15 euro per chi acquista in prevendita e per socie e soci Ais, Aies, Aspi, Assosommelier, Assoenologi, Fisar, Onav, Donne del vino, Slow Food. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.