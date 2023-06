La grande stagione dei bolognesi

Nelle collezioni grafiche del Louvre di Parigi (che contano 240mila disegni) le opere di autori bolognesi del ‘500 sono 432, tutte riunite nel 12° volume dell’ Inventaire général des dessins italiens, pubblicato pochi mesi fa: lo scorso autunno, una selezione di questa eccezionale raccolta è stata presentata al Louvre in una mostra che ha accolto migliaia di visitatori. A curare l’esposizione e il volume è stata Roberta Serra, bolognese, che da una ventina d’anni lavora al museo parigino, come ‘ingénieur d’études’ del Diparimento di arti grafiche. Sarà lei la protagonista dell’incontro’Tra linee e colori’ che si terrà domani alle 17.30 a Palazzo Boncompagni, nella Sala del Papa che fu affrescata dalla scuola di Pellegrino Tibaldi, uno dei maestri ammirati al Louvre. Dal classicismo di Francesco Francia alla carica espressiva di Bartolomeo Passerotti, la conferenza offrirà "una carrellata cronologica fra opere create a Bologna per Bologna, ma ora così lontane", sottolinea Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni.

