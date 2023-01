La grandezza delle pittrici bolognesi

Nicoletta

Barberini Mengoli

Se, a Bologna, si parla di pittura del ‘900, si pensa ovviamente a Giorgio Morandi. La sua maestria è riconosciuta universalmente. Dalla sua storica bottega di via Fondazza sono uscite le tipiche ‘nature morte’ con bottiglie, ciotole, composte su un piano di un tavolo. Anche usando pochissimi colori, le sue opere trasmettono una poesia surreale che lo hanno reso un artista speciale ed un grande incisore. Bologna ha generato, sempre nel ‘900, anche artisti inferiori per fama e che forse hanno delineato meno un periodo artistico ben preciso, ma che lo stesso hanno caratterizzato correnti artistiche e stili, raggiungendo una certa notorietà, della quale è indubbio che bisogna dare merito all’Associazione culturale ‘Bologna per le Arti’, presieduta da Gianarturo Borsari. Nata nel 1999, ha sempre lavorato per fornire una diretta conoscenza e valorizzazione dei pittori dell’800 e ‘900 del territorio bolognese. Attraverso conferenze e soprattutto mostre, ha riportato in auge bravissimi pittori come De Maria, Faccioli, Bedini, Busi, e nel contempo ha riconfermato la notorietà di Flavio Bertelli, Guidi, Fiori, Protti, Romagnoli, Vighi, Pizzirani, per citarne solo alcuni. Ora, a Palazzo D’Accursio è in corso la mostra su "Norma Mascellani. Segreti da Novecento" (sino al 5 febbraio), pittrice, allieva di Morandi e dotata di uno stile garbato e personale; la mostra, curata da Francesca Sinigaglia, ora ha superato i 10.000 visitatori e segna, dal 2010, la continua collaborazione dell’Associazione con il Comune di Bologna. A proposito, giovedì 19 gennaio alle 16.30 a palazzo D’Accursio, in Cappella Farnese, Adelina Modesti, introdotta da Borsari e Sinigaglia, terrà la conferenza "Un paradiso delle donne. Le pittrici a Bologna tra ‘500 e ‘600". Sabato 28 gennaio sempre alle 16.30, Gianarturo Borsari e Marco Grimaldi dialogano su "Dipingere l’atmosfera: strumenti e colori del’900". Chiude il ciclo Francesca Sinigaglia il 2 febbraio con "Non solo Norma Mascellani: pittrici fra ‘800 e ‘900".