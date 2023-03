La guerra dei cartelli I ’patrioti’ cancellati: l’opposizione cerca di fermare la delibera

Non si placa il dibattito sulla scelta, annunciata dalla giunta di Matteo Lepore, di uniformare i cartelli di piazze, vie e giardini intitolate agli eroi della Resistenza, con il termine "partigiano" o "partigiana", eliminando altre definizioni oggi usate per chi partecipò alla Resistenza, come "patriota". Il nuovo scontro è andato in scena nel Consiglio comunale di ieri, con le opposizioni che hanno presentato due ordini del giorno finalizzati a ritirare la delibera della giunta.

Quella di Palazzo D’Accursio è una decisione in pieno stile cancel culture, afferma Nicola Stanzani (FI), che si sofferma su un passaggio della delibera, dove si dice che la mossa "non comporta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell’ente". Si tratta allora di "una rivoluzione ‘no budget’ quindi, interessante. Una rivoluzione – commenta sarcastico il forzista – sulla carta. Come si dice pure in italiano? Ah sì, fuffa. La città più progressista d’Italia è la città della fuffa. Si punta solo a dividere e distrarre".

La delibera comunale è "priva di senso", attacca Stefano Cavedagna (Fd’I). "Sembra quasi che la parola ’patriota’ sia meno importante di altri termini, quasi che la si debba cancellare", continua il meloniano. "Una battaglia di retroguardia – accusa Cavedagna, che presenta un primo odg per bloccare il provvedimento – contro un termine che, come partito di governo, abbiamo sempre fieramente impiegato".

L’altro odg blocca-delibera è di Francesca Scarano (Gruppo misto), che punta il dito contro "la vostra versione lessicalmente aggiornata, a mio avviso male, secondo la quale il patriota sta a destra e a sinistra sta il partigiano". Un’operazione utile solo ad "alimentare uno scontro che qualcuno vorrebbe infinito – continua Scarano – tra fascisti e antifascisti. Chi oggi guida il Paese, una donna, sta prendendo sempre di più le distanze dai fantasmi ispirabili al fascismo, mentre voi li evocate quotidianamente". Entrambi gli odg saranno affrontati in commissione.