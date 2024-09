La guerra del liscio in piazza. Comune contro sovrintendenza: "Pronti a disattendere il divieto"

Sotto le Due Torri, la vicesindaca vuole ‘disobbedire’ allo stop della Sovrintendenza e scendere in strada a ballare, con la kermesse stoppata e infischiandone del niet delle Belle Arti, nella centralissima e universitaria piazza Aldrovandi. È un corto circuito di quelli un po’ indecifrabili, come nel film ’Footloose’ di 40 anni fa, quello che è esploso ieri a Bologna. Sempre di ballo si tratta, ma stavolta è una guerra di carte bollate che ieri è stata portata alla luce da un comunicato di Palazzo d’Accursio. Nell’autorizzare ‘Si balla!’ per la stagione autunnale (dopo che la kermesse era stata abbastanza partecipata nei mesi estivi, 4.500 persone presenti in 12 serate tra feste e corsi di ballo), la Sovrintendenza ha inserito una nuova prescrizione che nega la possibilità a tutti di ballare, limitando questa attività solamente alle esibizioni delle scuole di danza. La vicesindaca con delega alla ‘notte’ Emily Clancy, però, si è ribellata. "Una decisione incomprensibile e inaccettabile – ha messo per iscritto nella nota –, perché vietare ai cittadini di ballare in piazza vuol dire di fatto snaturare lo spirito e le ragioni del successo di questa iniziativa, che ha dato risultati positivi e che dimostra come il ‘Piano della notte’ sia la strada giusta per costruire nuovi equilibri tra la vita notturna della città, le esigenze dei residenti, esercenti e la sicurezza. Bloccare la socialità è il modo migliore per tornare indietro".

Per la vicesindaca, leader del movimento Coalizione civica che coincide più o meno con l’area di Sinistra Italiana a livello nazionale, "non si capisce cosa abbia dettato questo cambio di linea della Sovrintendenza nell’arco di pochi mesi e soprattutto alla luce di risultati così incoraggianti, ma ritengo questo intervento sbagliato. La città è piena di luoghi dove le persone si ritrovano spontaneamente per ballare, senza bisogno di autorizzazione, non si capisce perché lo si debba vietare su un progetto come ‘Si balla!’. Il nostro obiettivo è migliorare vivibilità e sicurezza della città, crediamo che creare nuovi spazi per la cultura e occasioni di socialità sia il modo migliore per farlo. Per questo – il monito di Clancy – non ci adegueremo a questa prescrizione e credo non lo faranno i bolognesi, che mal tollerano le restrizioni ingiustificate della propria libertà. Continueremo a scendere in piazza, anche per ballare".

La risoluzione della vicesindaca non si tradurrà, almeno a breve, in una disobbedienza pratica. Tradotto, il Comune non promuoverà nessuna occupazione danzante della piazza, per così dire, domani quando sarebbe dovuta partire la versione autunnale della kermesse. Nulla è stato montato, quindi si cercherà di arrivare a un accordo nella prossima riunione in Prefettura chiesta dallo stesso Comune di Bologna. Dovrebbe avvenire entro la prima metà della prossima settimana, al tavolo dovrebbe esserci anche la sovrintendente Francesca Tomba. "Alla quale spiegheremo le ragioni della nostra offerta culturale – ha aggiunto Clancy –. L’intenzione è capiamoci, chiariamoci. Con il ‘Piano della notte’ e gli interventi culturali estivi sia in piazza Aldrovandi, sia in piazza Rossini, abbiamo voluto fare una cosa complessiva per vedere se, artificialmente, potevamo intervenire per gestire meglio i flussi di persone in zona universitaria. Troviamo sbagliato che si entri nel merito di una manifestazione culturale", ha concluso Clancy. Se lo stop delle Belle Arti dovesse perdurare, potrebbe non essere esclusa una discesa in piazza spontanea da parte di chi scalpita. Ma, come detto, l’intenzione del Comune è trovare prima un punto di caduta.

Molto critica l’opposizione. "Come sempre la vicesindaca dimentica di avere un incarico istituzionale e indossa i panni da rivoluzionaria in pantofole, dimostrando ancora di essere allergica alla legalità. Non è accettabile che il Comune non rispetti le regole", ha dichiarato il gruppo comunale di FdI. Matteo Di Benedetto (Lega): "Invece che opporsi, invito Clancy a lavorare in conformità con le indicazioni della Sovrintendenza. Altrimenti, non mancheremo di segnalarlo alle autorità competenti". Giulio Venturi (Lega): "Due pesi e due misure, sempre pronti per essere utilizzati così come per le occupazioni abusive: benvenuti a Bologna".