La guerra e il dolore comune

Appuntamento con i ’Martedì di San Domenico’ che stasera alle 21 ospitano ’Apeirogon.

Gli infiniti lati del conflitto israelo-palestinese e il luogo unificante, il comune dolore di Rami e Bassam’.

Si tratta di una lettura scenica tratta dal romanzo ’Apeirogon’ di Colum McCann (Feltrinelli) che vede la riduzione teatrale di Alessandro Castellari e Saverio Mazzoni, qui anche interprete.

Dalla storia di amicizia di due padri - uno palestinese e uno israeliano, che hanno perso ciascuno una figlia a causa del conflitto - si snoda il racconto della guerra infinita tra due popoli. Sullo sfondo, la storia, la cultura e l’ambiente di quei territori.

Saverio Mazzoni dà vita a un lavoro ricco di suggestioni e speranze. Le figure dei due protagonisti diventano testimoni della potenza che può generare la condivisione del dolore, e l’uso delle parole come ponti e non come muri.