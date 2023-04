La guerra in Ucraina e i legami con la transizione energetica

Si parla di guerra in Ucraina e i suoi rapporti con la crisi e le prospettive della transizione energetica domani alle 20,30 nella sala Giulio Regeni presso la Casa per la pace Filanda alla Croce di Casalecchio. "Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, tutto il quadro delle relazioni internazionali ha subito uno shock inimmaginabile. Eppure le tensioni nei rapporti tra le superpotenze erano già presenti e in crescita -dicono gli esponenti dell’associazione Percorsi di pace che ha promosso il confronto- Oltre alle tradizionali ragioni di tensione, preminente è diventato il peso che hanno assunto i problemi energetici". Ne parleranno domani sera Demostenes Floros, docente e ricercatore del Centro Europa ricerche, esperto di problemi energetici e Pier Giorgio Ardeni, docente di Economia all’Università di Bologna.