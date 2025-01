La guida dal basso dell’Appennino pensata e scritta da chi ci abita

Una redazione di comunità per la ’Guida Appennino bolognese, deviazioni inedite raccontate dai suoi abitanti’. La scrittura del volume, che sarà pubblicato da Ediciclo nel 2025, è al centro del progetto Nonturismo, a cura dell’associazione Sineglossa in collaborazione con l’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese.

"Abbiamo in mente un testo – racconta Sofia Marasca di Sineglossa – che possa essere utile per chi vuole vivere il territorio in modo autentico. Il lettore ideale è un visitatore che voglia trasformarsi, almeno per il tempo del soggiorno, in un abitante dei luoghi". Lo strumento principale per perseguire lo scopo è il più diffuso fra i vacanzieri, ovvero una guida, rigorosamente nonturistica. Nel testo saranno contenuti tre itinerari, ognuno dei quali avrà una genesi diversa. Il primo è già stato scritto, a settembre, dalle antropologhe Brenda Benaglia ed Eleonora Adorni al termine di un lavoro di ascolto di alcune associazioni e altre realtà locali. Un altro itinerario, quello conclusivo, sarà a cura dello scrittore Wu Ming 2. Il terzo invece sarà realizzato da un gruppo di abitanti dei comuni di Vergato, Marzabotto, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Camugnano, Grizzana Morandi, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Alto Reno Terme, con il supporto delle stesse antropologhe e dello scrittore.

Il 17 gennaio alle ore 18.30 nella sala polivalente della biblioteca di Marzabotto si svolgerà un incontro pubblico allo scopo di illustrare il percorso che porterà alla redazione di comunità. Tutti potranno partecipare alla stesura della guida: l’unico requisito richiesto è la presenza alle quattro riunioni che si terranno su due sedi. A Marzabotto in via San Martino 25, presso il Poggiolo rifugio Re_Esistente, il 1° febbraio dalle 10.30 alle 13.30 e il 5 aprile dalle 9 alle 17.30. A Castiglione dei Pepoli in via Aldo Moro, presso il centro giovanile Officina15, il 15 febbraio e il 1° marzo, sempre dalle ore 10.30 alle 13.30.

Per la selezione è necessario compilare un modulo on line accessibile al seguente link: https://forms.gle/u7QVzWHrvy1G1YKF7. La compilazione del modulo non implica l’effettiva partecipazione alla redazione. Al fine di costituire un gruppo di scrittura eterogeneo e variegato, è prevista la selezione dei candidati. I prescelti riceveranno la comunicazione via mail. Per la collana Nonturismo, l’organizzazione Sineglossa ha già curato, negli anni scorsi i volumi dedicati a Ussita Monti Sibillini, Bologna, Ancona e Arcevia sull’Appennino marchigiano.

Fabio Marchioni