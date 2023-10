La hater di Ale e il ’no’ al colloquio

Ha chiesto un colloquio con Giovanni Padovani in qualità di "amica". Mentre in realtà non si conoscono. E lui, nonostante l’autorizzazione della Corte, ha rifiutato di vedere questa donna sconosciuta, respingendola anche quando costei, non paga, si è presentata di persona nell’istituto psichiatrico detentivo in cui il ventisettenne è costretto.

Ma chi è la ’amica’ dell’assassino di Alessandra Matteuzzi? A quanto si apprende, non solo i due non si conoscono, ma lei sarebbe persino tra gli ’haters’, gli ’odiatori’ del web, denunciati in più occasioni dai difensori della famiglia Matteuzzi perché infangavano la memoria di Alessandra con commenti infamanti sui social network. Non è però tra i quattro recentemente citati direttamente a giudizio per lo stesso motivo e per cui la prima udienza sarà il prossimo gennaio. Addirittura, stando alle ricostruzioni, la donna avrebbe mandato messaggi ad amici di Padovani spacciandoli come da parte dell’imputato e inviati per tramite suo, cosa impossibile dato che non si sono appunto mai visti né incontrati.

Ieri dunque le parti civili e in particolare l’avvocato Chiara Rinaldi hanno portato all’attenzione del presidente della Corte questa circostanza. "Non sapevo nulla – commenta il difensore dell’imputato, Gabriele Bordoni –, mi dolgo dell’accaduto".