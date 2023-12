La investì davanti ai figli: "Un malore, sono disperata"

"Dal giorno stesso dell’incidente io e la mia ex moglie abbiamo cercato di metterci in contatto con la famiglia della donna rimasta travolta nell’incidente in via Mondolfo. Invano: in ospedale non ci hanno voluto dare alcun riferimento per la privacy e quando lunedì la polizia locale ci ha fornito il verbale con le generalità della vittima, mancava il suo indirizzo, perché sul passaporto non era indicato". Si dispera Walter, l’ex marito della settantenne che, alla guida della sua Chevrolet, il 23 novembre ha travolto Shama Ferdous, 43 anni, sotto gli occhi sgomenti dei suoi bambini. Shama è morta venerdì dopo otto giorni di agonia.

La famiglia della settantenne al volante però non ci sta con le parole affidate ieri al Carlino dal cugino della vittima, Azeem Babur, che ha puntato il dito contro di loro per non essersi "fatti vivi per sapere come stava Shama e come stavamo tutti noi". La replica è netta: "Tutto al contrario, abbiamo fatto il possibile per raggiungerli. Non ci hanno fatti entrare nella sala d’aspetto della Rianimazione perché non eravamo parenti, ma io più volte sono salito lo stesso sperando di incrociare qualcuno a cui chiedere informazioni. Addirittura stamattina (ieri, ndr) con il giornale in mano ho battuto tutta via Mondolfo suonando ai campanelli e chiedendo a chi incontravo se conoscessero la donna nella foto e la sua famiglia. Non ho trovato nessuno", spiega ancora Walter. L’incidente "ha spezzato una vita e il dolore è incommensurabile. Siamo sconvolti". L’investitrice da giorni non sia alza da letto per lo choc, condizione aggravata dalla notizia della morte della quarantatreenne. "Nostra figlia l’accudisce come può – prosegue l’ex marito –, ma accusarci di menefreghismo è ingiusto".

Ieri pomeriggio alla fine la coppia è riuscita a contattare il cugino di Shama, che però non ha voluto parlare con loro: "Non ha voluto sentire le nostre scuse né siamo riusciti a chiedergli un incontro – spiega ancora Walter –. Capiamo il suo dolore e la sua rabbia, ma vogliamo sia chiaro che noi fin da subito ci siamo preoccupati delle condizioni della signora e abbiamo cercato di contattare la sua famiglia".

Ora, la settantenne deve rispondere di omicidio stradale, difesa dall’avvocato Stefania Sacchetti. La signora dice di non ricordare nulla dell’incidente: "Ho sentito un gran caldo, poi ho visto tutto nero. Credo a quel punto di avere perso conoscenza, perché non ricordo più nulla se non di essermi risvegliata nell’auto ferma, mentre dei bambini battevano forte sul finestrino e sul cofano. Quando ho capito cos’era successo mi sono sentita male di nuovo", ha ricostruito. L’automobilista è stata a sua volta caricata in ambulanza e portata in ospedale, dove è stata sottoposta a diversi accertamenti che potrebbero svelare cosa sia accaduto in quel tragico tratto di via Mondolfo.

Lo schianto, come detto, è avvenuto il 23 novembre, verso l’ora di pranzo. Shama, con i figlioletti di 6, 8, 10 e 12 anni, era scesa sotto casa per buttare l’immondizia, quando è stata travolta dalla Chevrolet della settantenne, che le è piombata addosso sul marciapiede. La quarantatreenne non si è più ripresa e venerdì mattina è morta al Maggiore. Era arrivata in Italia dal Pakistan da pochissimi giorni, ricongiuntasi con il marito dopo dieci anni.

