La jihad guidata dalle ragazze: "Arriverà il nostro momento". Ma oggi saranno davanti al giudice

"L’adesione al credo ideologico jihadista" era "frutto di un attento e meditato percorso di avvicinamento" e non di "un’estemporanea opzione fideistica". Il terrorismo, quindi, era "una scelta totalizzante e da perseguire anche a costo di alterare in modo incisivo il proprio stile di vita". Non ha dubbi il gip Andrea Salvatore Romito, che nell’ordinanza ha accolto le richieste dei pm Morena Plazzi e Stefano Dambruoso e ha disposto il carcere per un gruppo di cinque ragazzi under 30 dedito al proselitismo e alla propaganda del terrorismo di matrice islamica e che inneggiava al martirio e alla guerra santa. A capo dei cinque, accusati di far parte di un’associazione a delinquere con finalità di terrorismo denominata ’Da’wa Italia’ (traducibile come Chiamata alle armi Italia) che si ispirava ad Al Qeda e all’Isis, c’era per i carabinieri del Ros, Rida Mushtaq, 22 anni, origini pachistane ma residente in Bolognina, in via Di Vincenzo, una vera e propria "influencer" pro jihad, impegnata giorno e notte a fare proseliti sui social, in particolare su Tiktok, Instagram e X. In carcere oltre a lei sono finiti il fratello, Hasham, 19 anni, pure lui residente in Bolognina, l’altra leader del gruppo, Ryhem Guerroudj, 18enne di origini algerine residente a Spoleto, e Firat Alcu, 27 anni, il ’Bro turco’, nato appunto in Turchia dove era stato già condannato per finanziamento terroristico ma domiciliato a Monfalcone (Gorizia), dove gestiva due locali di kebab da asporto e dove voleva aprire una moschea. Il quinto uomo è un 20enne marocchino, attualmente ricercato, che si troverebbe in Etiopia.

Oggi i quattro arrestati compariranno davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Nell’ordinanza il giudice Romito spiega che il gruppo non si limitava a fare propaganda sul web, ma stava muovendo passi concreti verso la lotta armata. Tanto che i contatti già presi per andare si all’estero, in Paesi in cui avviene l’addestramento delle milizie armate jihadiste, rendono "ineludibile", secondo il gip Romito, "il rischio di fuga dall’Italia". Rida Mushtaq, ad esempio, era stata a lungo in Pakistan ed era tornata improvvisamente in Italia, anticipando il proprio rientro, il 13 dicembre, appena 10 giorni prima della cattura. L’ipotesi è che il viaggio fosse volto a stringere legami con esponenti locali della Jihad. Al contempo l’amica 18enne, dall’Italia, aveva cercato online dei voli diretti verso Paesi del Centro Africa in cui sono presenti campi di addestramento. Anche il Corno d’Africa era una delle destinazioni, come dimostra la presenza del quinto uomo in Etiopia. Per tutti, la missione della vita era appunto la "guerra santa" contro gli infedeli "da sgozzare". Per farlo, postavano centinaia di messaggi sui social, avendo però l’ossessione per la sicurezza e usando decine di account. Tutte accortezze che, però, non hanno evitato loro il carcere.

Gilberto Dondi