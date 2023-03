La lapide sotto casa Ecco la vera piazza Grande

C’era la pioggia ieri mattina, tra le panchine in "piazza Grande". Poi è arrivata anche la nevicata, per suggellare in un silenzio surreale un momento già magico: Bologna si sveglia e omaggia Lucio Dalla, nel giorno dell’undicesimo anniversario della sua morte. Una lapide in suo onore svetta ora affianco al portone della casa natale, al civico 2 di piazza Cavour. La sua "piazza grande". Non è bastato il gelo a fermare la schiera di presenti: c’erano i cugini e i parenti di Lucio, c’erano i rappresentanti delle istituzioni, c’erano soprattutto i curiosi che non hanno resistito dal fermarsi, davanti a quel manipolo di gente in preda ai sorrisi e ai ricordi. "Ma qui abitava Dalla?", chiede un ragazzo in visita sotto le Torri, intento a guardare quela nuova lapide bianca. "E’ nato qui, è stata la sua prima casa", risponde qualcuno.

"Lucio continua a vivere con noi, festeggiamo i suoi 80 anni (il compleanno sarebbe stato sabato, ndr) in un modo bellissimo – commenta Andrea Faccani, presidente della fondazione dedicata all’artista –. Ed è ancora più bello pensare che sabato, proprio nella sua casa-studio, ci sarà una cena di beneficenza per la realizzazione della struttura per bambini Il parco della luna, promossa dalla Fondazione Sant’Orsola. Ricalca proprio quello spirito di generosità che lui avrebbe amato". A poche centinaia di metri di distanza, in via d’Azeglio 15, la dimora in cui Dalla visse e lavorò negli ultimi anni della sua vita, ora sorge un cartiglio storico in sua memoria: "Bolognese stravagante ed eclettico Lucio Dalla fu cantautore, compositore e musicista di fama internazionale – recita l’effigie di un blu lucente, da cui fa capolino l’indimenticabile zuccotto, con quegli occhiali tondi appoggiati sopra –. L’artista visse e lavorò in questo palazzo tra il 1993 e il 2012, anno della sua scomparsa. I saloni affrescati e lo studio si trovano al piano nobile, mentre sulla Piazza de’ Celestini si affaccia il terrazzino sul cui fianco è collocata la sagoma denominata ‘L’ombra di Lucio’, ideata da Mario Martinelli.

Oggi in questa sede convivono la Fondazione Lucio Dalla e l’etichetta discografica Pressing Line, che supportano giovani talenti fedeli alla visione di Dalla, che vedeva nei giovani e nella loro creatività il seme del futuro". Poche parole per raccontare una vita spesa per la musica, per l’arte, per la poesia. "Dalla è la colonna sonora della nostra città, un compagno di viaggio che non ci abbandona mai – sottolinea Elena Di Gioia, delegata del Comune alla Cultura –. Queste targhe sono un modo per rendere permanente, anche nella narrazione dei nostri palazzi, la sua eredità". Per non dimenticare, mai.

Francesco Moroni