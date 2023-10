La lavorazione della seta, arte e ricchezza

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Un’importante economia urbana bolognese fu quella della lavorazione della seta che si sviluppò dal XIV al XVIII secolo. Settore che puntava in particolare su alcuni elementi di eccellenza: alta tecnologia dei mezzi di produzione; uso nuovo dell’energia idraulica; forme diverse e moderne nell’organizzazione del lavoro; gestione imprenditoriale dell’intero ciclo produttivo. Quest’ultimo era diviso in due subsettori: L’Opera Bianca che lavorava solo la seta locale per produrre velo liscio e crespo, e Opera Tinta che lavorava seta grezza e forestiera per realizzare organzini e drappi. Bologna esportava questi preziosi manufatti a Venezia, ma anche in Francia, Germania, Fiandre, Inghilterra ed Impero Ottomano. La lavorazione della seta in città iniziò a metà del XIII secolo, ma quando il secolo dopo arrivò il mulino da seta, proveniente da Lucca, esso contribuì al suo sviluppo, impiegato nella fase più delicata del ciclo di produzione, ossia la torsione dei fili di seta per renderli rotondi e resistenti.

È difficile pensare le difficoltà che dovettero attraversare i costruttori di mulini da seta idraulici per mettere a punto la nuova macchina ed evitare errori rompendo i delicatissimi fili. È certo che queste innovazioni di mercato portarono a dei notevoli cambiamenti urbani. Elemento fondamentale era ovviamente l’acqua come forza motrice, e ciò fu possibile grazie alla costruzione tra il XIII e il XV secolo di un sistema idraulico artificiale, che traeva origine dal torrente Savena e dal fiume Reno, sui quali poi vennero costruite rispettivamente la chiusa di San Ruffillo e quella di Casalecchio. Nacquero così in città ponti, fossi, canali, condotti coperti e scoperti, oltre a un imponente porto canale che portava le merci in altre città. Bologna conserva ancora in alcuni tratti questi canali. Queste informazioni sono state tratte dall’articolo di Maura Grandi nel volume delle Celebrazioni Felsinarie 2004.