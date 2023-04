La Lega attacca il prefetto

"La Street Parade non poteva essere vietata". E se anche ci fossero stati i presupposti, per impedirla "sarebbero serviti 5mila agenti che, grosso modo, corrispondono a tutti i componenti dei reparti mobili d’Italia". Ieri in Consiglio comunale è stato Maurizio Gaigher (Pd) a replicare alla raffica di accuse che l’opposizione ha indirizzato all’amministrazione. "Trovo curioso che, nella bulimia delle dichiarazioni che si sono succedute tra i colleghi delle opposizioni, non abbia trovato spazio il racconto di come vengono gestite le richieste di autorizzazione delle manifestazioni politiche. Queste manifestazioni sono gestite direttamente dalla Prefettura, e lo stesso prefetto Visconi ha fatto presente che non c’erano gravissimi e comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblici necessari per poter negare lo svolgimento". All’attacco la Lega. "Per la prima volta reputo anche sbagliate, qui lo dico apertamente, le parole del prefetto Visconti – dichiara il portavoce Giulio Venturi –, che ha dichiarato che il centro sarebbe stato comunque tutelato. Se è davvero questa la tutela promessa, ci chiediamo cosa potrà avvenire per la festa della Liberazione in via del Pratello". Detjon Begaj (Coalizione civica): "Dalla Destra la cialtroneria di una linea politica che non ha nulla a che fare con la realtà".