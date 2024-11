La Lega contro i blocchi antismog: "Il piano aria colpisce i lavoratori"

Al voto il 17 e 18 novembre "per fermare un piano aria che colpisce cittadini e imprese". La Lega mette sul piatto del voto regionale anche le misure anti-smog decise dall’Emilia-Romagna, che includono anche lo stop ai diesel euro 5 nei giorni di emergenza. È il consigliere uscente del Carroccio Emiliano Occhi (foto), ricandidato a Parma, a sottolinearlo. "Abbiamo l’occasione di fermare un Piano Aria che non funziona, un piano punitivo che colpisce chi vive e lavora in Emilia-Romagna – afferma Occhi –. La tutela dell’ambiente è una priorità, ma non può trasformarsi in una crociata ideologica contro agricoltori, industrie, commercianti e automobilisti".

In particolare, per quanto riguarda il traffico, "bloccare le auto più datate significa penalizzare famiglie e anziani, che spesso non possono permettersi una nuova auto –continua Occhi –. È assurdo che un veicolo possa circolare in altre regioni, ma non qui, nel bacino padano. Abbiamo chiesto deroghe per gli over 70 e per i commercianti dei centri storici, già colpiti dal calo del traffico e dallo spopolamento. Ma la Giunta ha chiuso la porta a qualsiasi modifica".