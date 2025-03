La Lega in piazza per raccogliere firme contro la linea blu: "Rischio paralisi"

Lega di Casalecchio in piazza il pomeriggio di sabato per dare il via alla raccolta firme contro il progetto della linea blu del tram. "Chiediamo al sindaco di fermare questo progetto che passerebbe per vie come la Porrettana, Garibaldi, Ugo Bassi, Piave, Aldo Moro e via del Lavoro col rischio concreto di paralizzare la città – sostiene il consigliere Enrico Pasquariello – siamo molto preoccupati per il tessuto commerciale di Casalecchio. Già oggi tanti esercenti sono in difficoltà a causa dei cantieri messi in piedi contemporaneamente dal Comune e dalla decisione della Giunta di non mettere in campo risorse adeguate per sostenere le perdite che sta causando".