La Lega: "Servono più vigili"

Un tema, quando si parla di movida, è anche la carenza di organico dei vigili. Che, non a caso, a fine luglio protestarono in consiglio comunale lamentando numeri risicati: appena 540 unità. Se, infatti, andiamo indietro nel tempo, scopriamo che nell’arco di circa dieci anni, la squadra della polizia locale ha perso quasi 50 unità. Destano preoccupazione i numeri sugli infortuni dei vigili che rischiano di essere in aumento rispetto al 2022. A fronte di 26 infortuni dell’anno corso, sono già 21 al 30 giugno 2023, come riporta la risposta a un’interrogazione del capogruppo leghista Matteo Di Benedetto. I dati dell’equipaggiamento della polizia locale e i mezzi in dotazione parlano di 513 operatori della polizia locale dotati di arma d’ordinanza e 433 anche di spray urticanti. I mezzi, invece, sono 129 (sette sono veicoli della Protezione civile-colonna mobile Anci). Di questi, 87 hanno le insegne della polizia locale, gli altri ne sono sprovvisti. Nel 2023 sono stati acquistati altri 5 mezzi e si sta valutando l’acquisto di altri 68.

Se alcune richieste sul fronte indennità (si pensi ai buoni pasto) sono state ottenute, "non siamo soddisfatti sul fronte sicurezza degli agenti", dice Di Benedetto. "Basta guardare i numeri degli infortuni per capire che serve un cambio di passo. La sinistra superi i pregiudizi ideologici e fornisca le body cam agli agenti della polizia locale. Ancora, il corpo va potenziato anche a fronte del caos della movida in centro e la recente aggressione in piazza dei Martiri".

ros. carb.