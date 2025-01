La Lega si mobilita:: "Tram, no alla linea blu"

"Abbiamo deciso di lanciare una raccolta firme per chiedere lo stop al progetto della linea blu del tram". Così Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, e Cristiano Di Martino, segretario del Carroccio a Bologna, a margine del primo banchetto di raccolta firme, in via Andrea Costa, ieri mattina.

"Il tracciato della linea è irricevibile – aggiungono –. Interessare via Sabotino, via Andrea Costa e ancora di più i viali significa paralizzare completamente la città per troppo tempo. L’area è già in pesante sofferenza con il traffico, bloccato per diverse ore al giorno. Aggiungere anche questi cantieri, interessando arterie fondamentali, significa mettere in ginocchio almeno decine di migliaia di persone. Chiediamo che il progetto sia fermato e che ci sia un percorso realmente partecipativo che coinvolga i cittadini. Lepore permette ai cittadini di decidere il colore dei tram, ma quando si tratta di decisioni vere si dimentica della partecipazione?".