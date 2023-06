La Lega: "Un’aula divisa in due Lezioni e mensa vanno separate"

È polemica, a San Pietro in Casale, per la divisione di alcuni spazi scolastici. A parlarne sono i leghisti Mattia Polazzi (consigliere metropolitano) e Daniele Marchetti (consigliere regionale). "Un’aula divisa in due da un separé per ricavare un refettorio? Una follia. La Regione intervenga – dichiarano i due –. Urge ripristinare il corretto uso degli spazi della scuola De Amicis ed evitare che per il futuro anno scolastico sia leso il diritto ad una buona e corretta educazione dei bambini, eliminando i divisori che da una sola aula hanno creato una zona mensa". I due, poi, nell’interrogazione alla Giunta Bonaccini, attaccano la creazione di un ambiente ad utilizzo misto aula-mensa. "L’area soprannominata ’piccionaia’ - spiegano Marchetti e Polazzi - è stata divisa con semplici separé in due parti, una utilizzata come aula didattica per la classe 5C; mentre l’altra viene utilizzata, anche contemporaneamente alle lezioni, dagli alunni di tutte le altre classi del plesso De Amicis come refettorio. Riteniamo che l’utilizzo di uno spazio promiscuo possa provocare forte disagio nei bambini oltreché ridurre notevolmente l’attenzione e la possibilità di un corretto apprendimento. Il continuo apri e chiudi delle finestre, in inverno, per consentire un corretto ricircolo di aria, potrebbe causare un aumento esponenziale delle probabilità di malattie negli alunni".

Zoe Pederzini