’La legge del desiderio’. L’ultimo Recalcati al Mast

Appuntamento con Le voci dei libri anche al Mast, oggi pomeriggio alle 18.30. QUi il protagonista sarà Massimo Recalcati con La legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi (Einaudi). "Non abbiate paura!", è il monito che Gesù indirizza agli uomini. Non soltanto per sottrarre la loro vita a un’interpretazione solo moralistica e sanzionatoria della Legge, ma per affermare l’esistenza di un’altra Legge che li autorizza a coltivare il proprio desiderio – la propria vocazione, i propri talenti. È l’eredità fondamentale del messaggio cristiano ripresa dalla psicoanalisi di Freud e Lacan: la parola di Gesù mette in valore una Legge che attraverso il desiderio serve la vita e non la morte. Il tema di questo libro concerne la parola di Gesù, riletta originalmente da Recalcati come una delle radici inaudite della psicoanalisi dell’’ebreo’ Freud e del ’cattolico’ Lacan. Non si tratta di sottomettere la vita alla Legge, ma di vedere nella Legge – quella dell’amore e della grazia – una forza al servizio della vita.