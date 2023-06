La ’leggenda’ del Chicago rivive tra musica, ospiti e mercatino

Erano giovani, anzi giovanissimi, e proprio per questo sicuri di poter cambiare il mondo. O per lo meno il ’loro mondo’. Di fatto, quella volta colpirono nel segno, grazie – come spesso succede – ad un imprenditore illuminato, uomo di spettacolo lungimirante come pochi.

Loro erano, e sono, i dj Meo, Spranga ed Ebreo, lui era Bibi Ballandi. Insieme, tra gli anni ’70 e ’80 diedero vita alla rivoluzione della musica che solo dopo prese il nome di Afro e che vide la luce in una vecchia balera di Baricella, il ’Chicago’: qui dal 1979 al 1987 si accesero i riflettori su una delle scene musicali più interessanti del panorma italiano dove i dj ebbero la possibilità di diventare artisti, usando il giradischi come un vero e proprio strumento, mixando, citando generi diversi, creando insomma un sound nuovo. Tutto questo fascino e questa creatività rivivono stasera (e non ieri sera, come erroneamente scritto ndr) a Baricella grazie ad un gruppo di appassionati. Il via alle 19 in piazza Pertini con il dj set ’Pre Remember Chicago’ con Pery TBC e Frank Nastri, poi dalle 22 in piazzetta Fall Modou con i dj resident di allora: Meo, Spranga ed Ebreo mentre in via Europa il mercatino di dischi non potrà non conquistare gli appassionati. Il Chicago insomma resta vivo, con un appuntamento che riesce a far rivivere la creatività e il coraggio di un momento musicale straordinario.