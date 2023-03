La leggenda del soul in visita al suo murales

Su Porretta splende il soul tutto l’anno. Vasti Jackson, chitarrista e band leader di alcune icone della musica soul come Johnnie Taylor, Bobby Bland e Z.Z. Hill, due candidature ai Grammy Awards e due partecipazioni al Porretta Soul Festival, è riuscito finalmente a vedere di persona il gigantesco murale, in compartecipazione con Bobby Rush, che gli è stato dedicato nella cittadina termale. Porretta, dal 2021 ha tredici murales dedicati ai grandi del soul. Il musicista era atteso all’edizione 2021 del festival ma il Covid 19 lo aveva tenuto recluso forzatamente per due settimane in un hotel di Marsiglia impedendogli di raggiungere Porretta.

Il murale che lo ritrae campeggia su piazza Massarenti e lunedì è stato Graziano Uliani, patron del festival ad accompagnare il chitarrista davanti alla sua immagine. "Vasti Jackson, è di passaggio dall’Italia per raggiungere la Germania dove sarà impegnato nelle prossime 7 date del musical ’Simply The Best, the Tina Turner Story’ e dove interpreterà Ike Turner – spiega Uliani –. Complice lo sciopero generale dei mezzi pubblici tedeschi, ha aggiunto al suo viaggio europeo la tappa di Porretta". Vasti Jackson farà parte della schiera di artisti della 35ª edizione del Porretta Soul Festival che si terrà dal 20 al 23 Luglio e celebrerà i 20 anni dell’apertura dello Stax Museum of American Soul Music di Memphis, in collaborazione con la Stax Music Academy. Da Memphis arriverà la maggior parte degli artisti e l’house band, The Bo-Keys , che vede la partecipazione di alcuni dei migliori musicisti di Memphis, sia leggendari veterani di studio che membri più giovani.

Tra gli ospiti, in esclusiva, Bobby Rush, John Németh, Katrina Anderson, le Norman Sisters, The Blues Paddlers (aka Samuel & Davis ), Charlie Wood, Curtis Salgado, Robin McKelle, Mighty Mo Rodgers con Sax Gordon, un tributo ai Commitments con Eamonn Flynn & Conor Brady dalla colonna sonora originale del film ’The Commitments’ e tanti altri ancora. Il festival avrà anteprime e concerti collaterali nel territorio con il soggiorno degli artisti per ben 10 giorni. La suggestiva atmosfera di Porretta Terme farà da cornice alla manifestazione insieme allo Street Food Village, cibi di strada con un inevitabile occhio di riguardo per i prodotti tipici dell’appennino bolognese in pieno centro storico.