La leggenda di John Fultz

Appuntamento in anteprima assoluta con ’Dear Cochise’, documentario diretto da Guido Passi, al Pop up Cinema Arlecchino (Via delle Lame, 59A) domani alle 21 per una serata evento, in collaborazione con Pop Up Cinema e Biografilm Festival. Saranno presenti, tra gli altri, il regista Guido Passi, il produttore Mattia Puleo, il sindaco Matteo Lepore e i protagonisti dei film.

È un docufilm con un sapore tutto speciale per l’anima sportiva della città: John Fultz, leggenda del basket italiano, scomparso il 13 gennaio scorso a 74 anni, si unì infatti come giocatore alla Virtus Bologna nel 1971, per tre stagioni: il suo ricordo sotto le Due Torri è tutt’oggi indelebile, grazie non solo alle sue straordinarie prestazioni sul parquet, ma anche alla sua vita sociale e mondana nella Bologna dei primi anni settanta. ’Dear Cochise’ si avvale della partecipazione, fra gli altri, di Robert Fultz, figlio di John, degli ex cestisti Marco Bonamico, Mario Martini, Renato Albonico, Massimo Antonelli e Giorgio Bonaga, e del giornalista Marco Tarozzi.

"Raccogliere e documentare la vita di John è stato un privilegio, sentimento che si fa ancora più forte ora che ci ha lasciato – commenta il regista Guido Passi – Cochise non lascia un vuoto, lascia un segno forte in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, con quello che mi sento di descrivere come un vero lascito testamentario di una generazione".

Prodotto dalla casa di produzione Cinefonie, insieme alla statunitense KP’s Remain, il documentario ha avuto il sostegno della Regione e di Film Commssion.