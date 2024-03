La LeoBand del liceo Da Vinci suona sul palco del Laura Betti

Giornate intense di prove generali per la LeoBand del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio che il prossimo 21 marzo al teatro Laura Betti porta sul palco il suo concerto per le vittime innocenti delle mafie. Ingresso libero fino ad esaurimento posti per un evento che fa parte di un progetto che in occasione della giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo di queste vittime prevede altre iniziative nella scuola, come un’assemblea di istituto, gestita e organizzata dal presidio di Libera degli studenti, che si articolerà in gruppi di lavoro tenuti dai ragazzi del Collettivo "Polifroni" degli studenti su diversi temi: le mafie nei nostri territori, la storia della mafia, le grandi stragi di mafia. Poi approfondimenti dei temi affrontati dagli studenti protagonisti dei viaggi d’istruzione con Addiopizzo, cineforum su film che trattano temi riguardanti le mafie, la presentazione di un libro sulla ‘Ndrangheta del professor Nicolino, in collaborazione con la Casa della conoscenza ed altri laboratori tenuti dai docenti del presidio Libera docenti.

"La giornata si concluderà al teatro dove alle 20.30 ci sarà la presentazione delle attività del collettivo scolastico di Libera e dei presidi di zona e il concerto della Leoband che presenterà una scaletta in parte dedicata ai temi della giornata -spiega la dirigente scolastica Tiziana Tiengo- Il progetto della LeoBand è è realizzato in collaborazione con la Rocca dei Bentivoglio ed è condotto dal prof Matteo Franchini e gestito da Natan Rondelli. E va aggiunto che il nostro liceo ha da anni sviluppato progetti sui temi della legalità e ha aderito all’associazione Libera, costituendo al suo interno un presidio di studenti e parte dei docenti fa inoltre parte del Presidio Libera di Bologna. Il 21 marzo è quindi occasione ogni anno di iniziative su questi temi", dice ricordando anche altre esperienze svolte nel presidio o nei viaggi di istruzione in collaborazione con Addiopizzo, che ogni anno coinvolgono molti studenti.

g.m.