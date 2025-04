La lettera del Pontefice: "Mi diede tanto conforto"

"Soffrivamo, io e mia mamma, per la perdita di mio padre e di mio fratello Marzio. Scrissi a Papa Francesco e mi rispose dandomi parole di conforto affidandoci a Maria". Sono le parole di Cristiana Scagliarini, ex negoziante di San Matteo della Decima, che ricorda la lettera che le mandò il pontefice nell’agosto del 2014 per sostenerla durante un periodo difficile della vita. "Nell’aprile del 2014, dopo quasi due anni la perdita di mio fratello – dice Scagliarini – e in precedenza di quella di mio padre, mia madre, che recentemente ha compiuto ottanta anni, era ancora consumata dal dolore, e io mi sentivo impotente di fronte alla sua sofferenza. In cerca di conforto, una sera scrissi una lettera al Papa, consapevole che forse non l’avrebbe mai letta, sommerso tra le migliaia di richieste che ogni giorno giungevano in Vaticano. Ad agosto, il postino entrò in negozio con un annuncio che fece battere forte il mio cuore: "Cris, ti scrivono dal Vaticano", mi disse meravigliato. "E così tra le mie mani mi trovai una lettera, a firma di monsignor Peter B. Wells, assessore del Papa e che scriveva a nome del Pontefice, un’immagine di Papa Francesco, due rosari benedetti – racconta –. Uno lo portai sulla tomba di mio fratello Marzio ma fu rubato poco dopo. Sentire la vicinanza e la benedizione del Santo Padre fu uno dei momenti più intensi e straordinari della mia vita. Nella sua missiva, Bergoglio citava Maria. E il sapere che aveva affidato mia madre alla Madonna per alleviare il suo dolore per la perdita del figlio, fu per me un segno di speranza, di fede e di amore vero". "In occasione della Pasqua appena passata – continua Scagliarini – ho preso un rametto di ulivo e l’ho attaccato al quadro della lettera del Papa che ho incorniciato.... Ho voluto esprimere in questo modo un piccolo gesto la speranza che Papa Francesco possa essersi spento in pace". "Papa Francesco – prosegue la signora che ha apprezzato l’annullamento delle partite di calcio in segno di lutto – ha sempre incarnato la grandezza nella semplicità. Ha scelto di togliere l’oro dal suo corpo, di non indossare simboli di potere, ma di camminare tra la gente comune, ascoltando le loro storie, condividendo le loro gioie. Il suo pontificato è stato un inno all’umiltà, alla vicinanza, alla cura dei più fragili". E aggiunge: "Quando si è appresa la notizia della sua morte, sono rimasta sconvolta. Grazie Francesco, per aver saputo essere vicino anche a chi non pensava di poter essere ascoltato".

Pier Luigi Trombetta