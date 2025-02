"La lettura aiuta a coltivare valori"

Massimo Cristiani, presidente di Selenella, Consorzio Patata Italiana di Qualità, perché avete deciso di sostenere il progetto Cronisti in Classe? "Siamo entusiasti di aderire a questo progetto, perfettamente in linea con l’impegno che Selenella investe da tempo nel mondo giovanile. Desideriamo incoraggiare le nuove generazioni a sviluppare un pensiero critico, che consenta loro di fare scelte legate al proprio benessere e al proprio futuro. Da sempre sosteniamo i valori legati allo sport, all’amicizia, alla non competitività, oltre che alla salute, al benessere e all’educazione a un corretto stile di vita alimentare, ricco di ortaggi di alta qualità e da filiera 100% italiana come quelli di Selenella. Leggere, informarsi e sviluppare una capacità critica per sostenere le proprie opinioni è altrettanto importante: da qui la scelta di incoraggiare ’Cronisti in classe’."

In che modo l’iniziativa si coniuga con i valori del vostro Gruppo? "Il nostro Consorzio, che rappresenta l’eccellenza della filiera produttiva italiana, promuove l’educazione a un corretto stile di vita, che deve essere sì alimentare, ma anche inquadrato nella realtà che circonda i giovani. Aiutarli a leggere, riflettere, dibattere li preparerà al domani, in cui valori come semplicità, impegno e rispetto sono per noi fondamentali. Tanto da averli resi protagonisti della nostra ultima campagna pubblicitaria."

C’è un tema che vi sta particolarmente a cuore e che vorreste vedere elaborato da parte degli studenti? "Potrebbe essere interessante uno spunto legato al mondo dell’agricoltura e della filiera agricola."

Quali crede saranno i temi più caldi? "Immagino che la protezione dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico, oltre all’importanza della sostenibilità ambientale saranno protagonisti, proprio come lo sono sempre anche nelle nostre scelte."

m. m.