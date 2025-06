La lezione anti-discriminazione di Grillini

Un’iniziativa contro le discriminazioni a Crevalcore. Nei giorni scorsi, nel Piccolo teatro, si è tenuto l’ultimo appuntamento del cartellone realizzato in occasione della ‘Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia’. Per la prima volta a Crevalcore è stata quindi promossa un’iniziativa culturale e formativa attraverso la proiezione del documentario "Let’s Kiss. Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile", che racconta l’impegno civile e personale di una figura centrale nella battaglia per i diritti civili e della comunità LGBTQIA+ in Italia.

Due sono stati gli appuntamenti che sono stati organizzati su questo tema. Il primo ha coinvolto le classi quarte dell’istituto superiore Malpighi, che hanno avuto l’opportunità unica di dialogare direttamente con Franco Grillini, presidente onorario dell’Arcigay, già parlamentare della Camera dei deputati, con il produttore del documentario Giorgio Ciani e con Simona Lembi, consigliera regionale e già responsabile del Piano per l’uguaglianza della Città Metropolitana di Bologna. L’incontro, riferisce una nota dell’amministrazione comunale, ha suscitato grande interesse tra i ragazzi, colpiti dal senso di responsabilità, dalla determinazione e dall’umanità che caratterizzano l’attivismo di Grillini. L’ex parlamentare, originario di Pianoro, prima di diventare deputato nel 2001 ha fatto dell’impegno per i diritti dei gay il filo conduttore della sua militanza politica ed è stato tra i fondatori del circolo Il Cassero di Bologna e dell’Arcigay. Il secondo appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, ha visto la partecipazione non solo di Franco Grillini, ma anche del giornalista e regista Filippo Vendemmiati, autore del docufilm sulla vita di Grillini. L’incontro è stato un momento di confronto, in cui il pubblico ha potuto ascoltare in prima persona il racconto di chi ha vissuto e guidato una "gentile" battaglia per l’uguaglianza.

"Conoscere questa parte di storia non è solo un atto di memoria – dice Giulia Forapani, consigliera comunale incaricata alle Pari opportunità – ma un’occasione per riflettere sull’importanza dell’universalità dei diritti civili, della libertà individuale e della dignità di ogni persona. In un tempo in cui i diritti acquisiti non possono mai essere dati per scontati eventi come questo rappresentano un prezioso strumento di sensibilizzazione e crescita collettiva". E aggiunge: "Avere la possibilità di dialogare con chi si è impegnato in prima linea per costruire una società più giusta e inclusiva, è un privilegio che arricchisce il percorso formativo dei più giovani e rafforza il tessuto civile della comunità".

p. l. t.