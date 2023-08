La lezione dei bambini venuti dal deserto

Dal Sahara a Ozzano per portare un messaggio di pace e solidarietà. È stato un momento di conoscenza e di grande spirito umanitario quello vissuto, in, sala consiliare, dal sindaco Luca Lelli e dagli assessori e consiglieri presenti. Grazie all’iniziativa e intraprendenza delle consigliere di maggioranza Stefania Fazzi e Milena Magaroli, venute in contatto con l’organizzazione umanitaria "El Ouali Bologna", che opera per portare aiuti sia economici che sanitari alla popolazione Saharawi stanziata nella regione del Sahara occidentale in territorio algerino ai confini con il Marocco, è stato possibile organizzare un pomeriggio di giochi e di svago per un gruppo di bambini e bambine, 14 in totale, di età compresa fra gli 8 e i 10 anni, provenienti da quelle zone.

Cosa fa nello specifico l’organizzazione El Ouali-Bologna? Sul posto opera prevalentemente all’interno dei campi profughi organizzando laboratori di ceramica per ragazzini con e senza disabilità seguiti da insegnanti che, proprio grazie a questo progetto, percepiscono uno stipendio, corsi di inglese, prevenzione sanitaria materno-infantile e lotta all’emergenza alimentare contribuendo anche alla realizzazione e avvio di una pizzeria i cui prodotti vengono consumati come merenda all’interno delle scuole locali. Sul territorio bolognese invece, l’organizzazione umanitaria si adopera per organizzare dei soggiorni per i bambini per fare conoscere loro realtà diverse e per interagire con altri bambini di diversa nazionalità. "Noi li consideriamo dei piccoli ambasciatori di pace – dice Leo, il presidente dell’organizzazione El Ouali –. Sono bambini che già a 8-10 anni di vita conoscono la povertà, le privazioni. Un tuffo in piscina, per loro che sono abituati a dover razionare l’acqua, è un qualcosa di impensabile e meraviglioso allo stesso tempo. Grazie di cuore al sindaco, agli amministratori e alla comunità ozzanese per averci ospitato e per aiutarci a fare conoscere la realtà di questo popolo".

"Dobbiamo essere noi a ringraziare questi bambini per l’educazione e la compostezza dimostrata e per il messaggio di pace, solidarietà, umanità che ci portano", ha sottolineato il sindaco Luca Lelli. Il pomeriggio si è concluso presso lo Sport Club Ozzano dove i bambini del Saharawi si sono divertiti provando a giocare a tennis e a padel e si sono sfidati in partite a biliardino.

Zoe Pederzini