La lezione di Barbera: "Il premierato è giusto, la riforma è indigeribile"

Politica estera, debolezza dell’esecutivo, premierato. Sono questi i temi affrontati da Augusto Barbera, professore emerito di Diritto costituzionale all’Alma Mater e già presidente della Corte costituzionale, che alla cerimonia per i 140 anni del Carlino a Palazzo Re Enzo dialoga con il vicedirettore Valerio Baroncini, che fu un suo studente ("all’esame mi diede 29", ricorda scherzando Baroncini). "Non è possibile che un governo si divida sulla politica estera – spiega Barbera con riferimento all’Ucraina – e lo dico indipendentemente dal fatto se abbia ragione Salvini o il resto del governo". Ma dove nasce la debolezza dei governi italiani? "Nasce perché la nostra Assemblea costituente – aggiunge il giurista –, dopo aver raggiunto una mirabile sintesi tra i valori delle due grandi formazioni, la socialcomunista e la cattolico democratica, ha dato vita a un sistema di governo volutamente fragile per paura di dittature". Infine, il premierato: "Fin dal 1983 si sono alternate le commissioni per modificare la Costituzione – conclude Barbera –, ma non si è arrivati a nulla. La riforma dell’attuale governo è figlia di un compromesso, quindi indigeribile, ma il principio è giusto. Il governo deve avere un responsabile che detti la linea".

"Il Carlino è un pilastro della democrazia – dice invece il sindaco di Bologna, Matteo Lepore –, un’istituzione. Viviamo tempi in cui le fake news ci raggiungono da ogni parte, per questo fare il vostro lavoro è difficile ed è una responsabilità. Il Carlino fa parte della storia della nostra città, presente nei momenti del bisogno. Voglio ringraziarvi per quello che avete fatto durante il Covid e dopo l’’alluvione". A fargli eco la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini: "Il Carlino è una delle colonne portanti del giornalismo italiano, molto importante per il nostro territorio". "Le Marche rendono onore – aggiunge Francesco Baldelli, assessore a Viabilità e Infrastrutture delle Marche – a un monumento dell’informazione italiana, vicino ai territori". L’evento è stato patrocinato da molti Comuni marchigiani e dell’Emilia-Romagna.

Gilberto Dondi

Giovanni Di Caprio