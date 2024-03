La lezione di Marco Biagi più viva che mai

Marco Biagi, storia di un uomo lasciato solo, intitolava Achille Melchionda nel libro su mio zio pubblicato nel 2015. A distanza di 22 anni da quel maledetto 19 Marzo 2002 che ce lo ha sottratto per sempre per colpa della mano assassina delle Brigate Rosse, ancora mi chiedo se qualcosa sia cambiato da allora. Gli scontri continuano, abbiamo una società in subbuglio oggi forse ancor più che in passato con due guerre alle porte, intere categorie in conflitto con il governo e con l’Unione Europea, le continue morti sul lavoro, i femminicidi cruenti e dilaganti, le baby gang che spadroneggiano nelle nostre città.

