La lezione di Marco Biagi più viva che mai

Venturi*

Marco predicava la moderazione e il dialogo, termini tanto in voga nei salotti ma quanto mai desueti nei fatti. Marco era un moderato, un riformista, un innovatore, un giuslavorista illuminato, non certamente un politico. A lui i problemi piaceva affrontarli e sviscerarli per poi risolverli, al contrario di quanto troppo spesso la politica ci ha abituati con dibattiti stucchevoli, urla tra avversari e una inconcludenza di fondo troppe volte manifesta. L’Italia è il paese dei proclami, il tempio della burocrazia che ingessa il sistema e mortifica l’imprenditoria: Marco era tutto l’opposto, era un uomo buono e mite che aveva come stella polare quella di creare tramite le sue riforme migliaia di nuovi posti di lavoro per categorie svantaggiate e migliorare le condizioni di quelle esistenti. Per questo alla luce dei drammatici eventi degli ultimi giorni la sua lezione è più attuale e viva che mai e andrebbe fatta studiare nelle scuole con ben maggiore attenzione.

Ora Marco non è più con noi fisicamente, ma il suo spirito vive in ogni ricordo che condividiamo e nelle storie che raccontiamo. Per me, il suo sorriso contagioso e la sua anima altruista saranno sempre una luce da seguire. La sua lealtà e il suo affetto incondizionato mi hanno ispirato a diventare una persona migliore ogni giorno. La sua attitudine avventurosa e la sua passione per la vita mi hanno insegnato a cogliere ogni opportunità e a vivere ogni istante con gratitudine. Anche se la sua mancanza è un’ombra che aleggia su di me, Marco rimarrà per sempre nel mio cuore, illuminando il mio cammino con amore, coraggio e speranza. Ogni istante trascorso insieme è un tesoro prezioso che custodisco gelosamente nella mia anima. Un forte abbraccio, zio Marco ovunque tu sia.

*Consigliere Comunale