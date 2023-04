La lezione di Noemi agli adulti Dall’autismo al suo primo libro

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, in biblioteca Zangrandi a Galliera, sabato scorso Noemi, ragazza Aut di dieci anni, ha raccontato a un pubblico di più di cento persone che "nel mare c’è lo spazio". Lo ha fatto attraverso una storia scritta da lei in Comunicazione Aumentativa e Alternativa, che l’ha aiutata a imparare a leggere e scrivere fino ad arrivare all’importante traguardo di presentare il suo libro "Lo spazio nel mare".

Una mattinata davvero intensa e partecipata da adulti e bambini, nella quale il forte messaggio di inclusione è arrivato davvero a tutti. Dopo la lettura del libro fatta da Noemi stessa, che ha tirato fuori tantissime emozioni in ognuno dei presenti, è stata la volta di un laboratorio sulle emozioni curato da Nicole, sorella di Noemi, l’amica Eleonora e Marika, l’educatrice. "Noemi ha raggiunto questo importante traguardo grazie al supporto dei suoi amici, insegnanti ed educatori ma anche grazie a tutta la comunità del nostro paese, che ha accolto Noemi ascoltandola e facendola sentire importante". Questo spiega Alba Piccolo, mamma di Noemi, che nel suo blog - https:lemiemilleme.blog – racconta la sua esperienza di vita con l’obiettivo di dare un supporto a molte famiglie, dentro e fuori la nostra regione, che si trovano smarrite nell’affrontare la propria quotidianità con al fianco un bimbo affetto da sindrome dello spettro autistico. Alba ha infatti deciso di aprire questo blog per condividere il percorso che lei e la sua famiglia hanno intrapreso fin dalla prima diagnosi dell’autismo di Noemi, avvenuta nella prima infanzia. Una forma grave di autismo che forse non le avrebbe consentito nemmeno di riuscire a comunicare. E invece, come insegna Alba, "nessun bambino è solo la sua diagnosi". E grazie ad un grandissimo lavoro di squadra Noemi è cresciuta e ha creato la sua rete di relazioni grazie soprattutto al progetto "Scuola-Casa", dove Noemi ha sperimentato l’inclusione fuori dal contesto scolastico.

"La diagnosi precoce e l’intervento tempestivo sono oggi azioni fondamentali. È necessario sensibilizzare sempre più la società e noi istituzioni per sviluppare, promuovere e sostenere percorsi specifici a supporto delle famiglie stesse e delle persone affette da sindrome dello spettro autistico", ha sottolineato il sindaco Stefano Zanni. Le iniziative a Galliera dedicate alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo proseguiranno oggi alle 20.30 in biblioteca a Galliera con "Mercolibrì Aut", con la presentazione del libro "Jaco va al parco" di Luciana Gomes, del blog "Le mille me" di Alba Piccolo e l’introduzione della pediatra Lorena Zaghini.

Zoe Pederzini