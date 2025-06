La lezione postuma dell’eterna maestra

Un angelo è sempre un angelo e, quando arriva il momento di salutare la vita terrena in realtà non muore, ma semplicemente mette le ali e sale in cielo. La maesta Calista Tomasi è uno degli angeli custodi di Gaggio Montano e leggendo il suo libro postumo, intitolato "Ultima traversata" si capisce come quotidianamente abbia fatto crescere sulla sua schiena le piume che le hanno consentito di spiccare quel volo senza ritorno e di occuparsi del suo paese anche da lassù.

Scomparsa il 18 gennaio 2020, ai suoi nipoti Luisa, Renzo e Ilario Marcacci aveva lasciato il compito di pubblicare questa sua raccolta anastatica di scritti, aneddoti, copioni teatrali e riconoscimenti ricevuti in una vita spesa per trasmettere agli altri i valori dell’onestà e della convivenza, passati almeno cinque anni dalla sua dipartita. Il volume sarà presentato martedì sera, alle 20.30, nel teatrino parrocchiale di Gaggio Montano ed è un vero cassetto dei ricordi di chi, nata il 4 settembre 1929, ha visto la sua montagna trasformarsi da polo agricolo a realtà industriale. "Nostra zia ’Cali’ e suo marito, lo zio Primo – scrivono i tre nipoti nella postfazione – sono stati una presenza costante nella nostra vita. Nella loro casa transitavano molte persone: amici, familiari, conoscenti, e tanti ex scolari che, nei bei tempi andati, avevano avuto la Calista come maestra alle elementari. La loro porta era sempre aperta, invitava ad entrare per un saluto, un consiglio o un progetto culturale da sviluppare".

L’ultima leva che portò dalla prima elementare alla quinta fu quella dei nati nel 1971, una classe dove i discoli non mancavano. Domenico Zaccanti è uno degli ultimi monelli che puntualmente finivano dietro la lavagna. "Maestra severa e donna di una umanità straordinaria – racconta Zaccanti –: quando morì mia madre mi scrisse una lettera molto emozionante. Dopo il nostro esame di quinta elementare andò in pensione, ma anche lasciata la scuola lei non si è mai dimenticata dei suoi alunni. Facendoci recitare in teatro ci ha insegnato come ci si possa divertire facendo divertire gli altri e con tanti piccoli gesti ci ha fatto capire che lei era sempre presente se qualcuno aveva bisogno". Fare i paragoni tra la scuola di oggi e quella di allora non sarebbe corretto, ma resta il fatto che la maestra Calista attraverso la concretezza ha trasmesso ai suoi scolari le cose importanti della vita. Durante l’anno si lasciava la classe solo per tre motivi. In autunno per mangiare le caldarroste nel casolare della Morandella, in primavera a Casa Corazza per vedere le pecore e poi una gita alla chiesa della Querciola, affidata a don Racilio Elmi prima e a don Sergio Pasquinelli dopo.

"È stata una maestra appassionata – ha scritto nella prefazione del libro l’ex sindaca di Gaggio Maria Elisabetta Tanari –, ma anche una fertile autrice di pubblicazioni librarie e di copioni teatrali, inerenti alla nostra storia paesana, la nostra cultura e le nostre tradizioni, una ricercatrice storica e un’attiva animatrice della Parrocchia: la ricordiamo come instancabile organizzatrice. Ma sopra ogni cosa Calista ha amato il suo paese e la sua gente".

Massimo Selleri