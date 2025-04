La Liberazione che ispira il cinema

Aprile mese fittissimo di eventi al Modernissimo. Arriveranno la mostra su Simenon che porterà un’esplorazione del noir attraverso le trasposizioni dai romanzi allo schermo e la mostra di Matteo Garrone (con i quadri che ha realizzato prima di diventare cineasta) che porterà in sala per due mesi una rassegna integrale dei suoi film proiettata tutta in pellicola: perché Garrone è il primo cineasta italiano che ha voluto creare, anche per i suoi lavori digitali, negativi e copie 35mm. Ma il cinema Modernissimo celebrerà anche tante ricorrenze e tematiche. A cominciare dalla Liberazione che compie 80 anni "perché mai come oggi sentiamo vicino e importante quel momento", sottolinea il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. "Negli ultimi anni – prosegue – abbiamo assistito a un fiorire di film, soprattutto documentari che ricostruiscono la lotta di Liberazione. Produzioni indipendenti, spesso realizzate da giovani autori capaci di illuminare figure ed eventi finora oggetto di scarsa attenzione". Queste opere saranno mostrate accanto a una selezione del lavoro degli archivi, che – anche grazie alla digitalizzazione – stanno scoprendo in tutto il mondo immagini fino ad oggi sconosciute non solo della guerra, ma anche della vita a Bologna in quegli anni durissimi. La rassegna si intitola ’Viva la libertà’ e vede film quali ’Invelle’ di Simone Massi, il primo lungometraggio di uno dei più affermati animatori indipendenti italiani, come i suoi corti disegnato a mano fotogramma per fotogramma. Ma anche ’Paura dell’alba’ di Enrico Masi già l’11 aprile alle 13, ’Bologna, 21 aprile 1945. La gioia dopo la tempesta’ a cura di Andrea Meneghelli e Elena Correra con musiche dal vivo di Daniele Furlati, ’I diari della Liberazione’ di Matteo Parisini e ’Fuochi d’artificio’ di Susanna Nicchiarelli.

Ci si inoltra poi in un territorio ’caldo’, quello di James Bond, perché Barbara Broccoli, figlia di Albert, calabrese emigrato negli Usa che aveva acquistato i diritti di sfruttamento cinematografico di James Bond direttametne da Ian Fleming, ha da poco venduto, dopo un lungo braccio di ferro, la sua parte alla multinazionale Amazon che, acquisito insieme a Mgm il restante 50% del leggendario agente segreto britannico, deciderà d’ora in poi le sue sorti future. Una svolta decisamente epocale. E così la Cineteca – che ha dedicato la copertina della sua brochure mensile a Bond-Connery – ha scelto cinque pellicole straordinarie, da godersi nelle mattine di festa: ’Missione Goldfinger’ con Sean Connery, con quel lieve tocco ironico e l’iconica Aston Martin, ’La spia che mi amava’, vertice dell’era Roger Moore, e tre dei film con Daniel Craig. Si ricorda poi Gene Hackman, recentemente scomparso, definito "volto dell’America inquieta", proiettando ’I Tenenbaum’ di Wes Anderson, ’Lo spaventapasseri’ di John Schatzberg, ’Il braccio violento della legge’ di William Friedkin, ’La conversazione’ di Coppola. Infine è in arrivo il 18 aprile il regista Dag Johan Haugerud, scrittore e cineasta norvegese, che ha vinto l’Orso d’oro con ’Dreams’.

Benedetta Cucci