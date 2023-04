La liberazione in città Tutte le iniziative sotto le Due Torri

Festa della Liberazione oggi in città in quanto il 21 è il giorno in cui viene liberata Bologna (il 25 è la commemorazione nazionale). Le iniziative: alle 10, in piazza Nettuno, deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei Gruppi di Combattimento dell’Esercito Italiano con il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provinciale Anna Cocchi e la Console Generale della Repubblica di Polonia Anna Golec-Mastroianni. Alle 10.50 a Porta Maggiore deposizione di una corona alla lapide in ricordo dell’ingresso dei militari polacchi a Bologna; alle 13 corone e fiori al Cimitero dei Polacchi; alle 18.30 al Cinema Lumière, proiezione de ’I miei sette padri’ di Liviana Davì e ’I sette contadini’ di Elio Petri; alle 20.30 proiezione di ’La liberazione di Bologna’ di Andrea Meneghelli. Alle 20.45 The Forgotten Front di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani.

Domani, alle 15, nell’Auditorium Mast in via Speranza 42, presentazione del volume ’1943-1945. Albo delle staffette, dei partigiani e dei patrioti di Santa Viola-Bologna’.