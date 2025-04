La Liberazione in quattro voci: "Pubblico libri per non dimenticare"

È un piccolo, grande archivio della Resistenza, quello che Minerva sta per dare alle stampe. A 80 anni dal 21 aprile 1945, giorno della Liberazione di Bologna, quattro libri raccontano in quattro modi diversi – narrativo, fotografico, poetico e testimoniale – le voci, i volti e le storie di chi, la libertà, l’ha costruita. Del progetto editoriale, in libreria dal 23 aprile, fanno parte ‘Bologna liberata. Il 21 aprile 1945 negli scatti di Edo Ansaloni e Walter Breveglieri’ a cura di Mauro Maggiorani (presentato in anteprima domani alle 18 in sala Tassinari, a Palazzo d’Accursio, da Maggiorani e l’editore Roberto Mugavero, moderati da Matteo Massi, caporedattore di QN); ‘Cinni di guerra’ dei fratelli Giacomo e Giuseppe Savini, pubblicato in un’edizione ampliata; ‘L’eroe e il traditore’ di Maurizio Garuti e ‘Amore zoppo’ di Enrico Papa. A offrire una riflessione su questa scelta editoriale è lo stesso editore Roberto Mugavero.

Nel difficile contesto politico attuale, in cui dilagano saluti romani ed esposizioni della simbologia da regime, perché è importante rileggere queste testimonianze? "Mio nonno era un partigiano, mia madre lavorava nelle risaie e io sono cresciuto con le canzoni delle mondine. Ritengo inaccettabile una società così pericolosamente deviata. Il problema è il fanatismo. Significa che non riusciamo a imparare nulla dalla nostra storia, come se la dimenticassimo. Anche per questo pubblico i quattro volumi".

A chi vorrebbe farli leggere? "Alle nuove generazioni, che ho paura si siano un po’ disaffezionate alla carta. Un libro, invece, è come un buon amico. Questi volumi sono racconti reali di quattro persone diverse che non hanno voluto far cadere la storia nell’oblio".

Ha la sensazione che si possa correre questo rischio? "‘L’Agnese va a morire’ ad esempio non viene più proposto a scuola come prima, eppure è un caposaldo della letteratura neorealista. Mi ricordo che rimasi folgorato dalla storia della staffetta, assomigliava molto a mia madre, che era una mondina: pensavo fosse lei. Se faccio l’editore, lo devo a queste sensibilità e questi titoli".

Secondo quali criteri ha selezionato i volumi? "Sono quattro modi diversi di interpretare la Liberazione. ’Bologna Liberata’ nasce da un mio profondo desiderio di realizzare per la prima volta un inedito film per immagini di quel 21 aprile. Abbiamo unito materiali dell’archivio di Walter Breveglieri, famoso fotoreporter, alle immagini del fotografo Edo Ansaloni, entrambi giovanissimi all’epoca, appassionati di fotografia e di riprese con la Super 8. ‘Cinni di guerra’ raccoglie le voci dei bambini bolognesi, testimoni involontari del conflitto. ‘Amore zoppo’ è, invece, la storia vera di Rina Bencivenni, nonna di Papa, staffetta partigiana disabile. ‘L’eroe e il traditore’ mette in scena il confronto tra due uomini: Alberto Li Gobbi, figura di spicco della Resistenza, e Siro, partigiano tormentato dal sospetto del tradimento".

Non è la prima volta che rendete omaggio a Breveglieri, che è stato fotografo ufficiale del Carlino dagli anni Quaranta in poi… "Quando acquisii il suo archivio, lui lasciò scritto che sperava il suo lavoro non venisse disperso. Mi sono preso l’impegno di valorizzare ciò che così bene aveva fotografato nel corso della lunga carriera. Questo libro è l’ennesima dimostrazione di affetto e di rispetto verso il suo lavoro per la città".