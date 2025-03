La Libertas dà vita al sogno del calcio rosa

L’onda rosa del calcio femminile arriva anche sulle rive del Sillaro. La Libertas Castel San Pietro ha iniziato un percorso che mira il prossimo anno a presentare ai nastri di partenza dei campionati giovanili una o più squadre tutte al femminile, spalancando così anche nella città termale una finestra su un movimento in grande crescita a livello nazionale. E a leggere i primi numeri di una squadra che non è neppure ancora nata, si può già affermare che l’interesse sia decisamente alto.

Venticinque ragazze hanno già partecipato al primo allenamento di avvicinamento al calcio lo scorso 5 marzo, al campo di calcio a 5 di Casatorre. Sono tutte giovanissime delle scuole medie, perché da lì la Libertas è voluta partire coi primi incontri nelle scuole medie avvenuti prima a Castel San Pietro a dicembre, poi via via "abbiamo toccato Toscanella di Dozza, Castel Guelfo, e nelle ultime settimane Medicina e Ozzano dell’Emilia", spiega il consigliere della Libertas e responsabile del settore femminile Christian Valentini, che poi racconta i prossimi passi. "Le ragazze proseguiranno ad allenarsi ogni mercoledì a Casatorre, poi con l’arrivo della stagione più mite ci sposteremo al Comunale sul campo ‘vero’. Non è escluso che, a quel punto, aggiungeremo un’altra data settimanale di allenamento".

Per aiutare le studentesse ma anche i genitori, la Libertas provvederà a far la spola da scuola a scuola per prelevare le baby calciatrici all’uscita dagli istituti e condurle agli allenamenti alle 14.30, poi alle 16.15 arriveranno i genitori. Ci sembrava doveroso individuare una formula e un orario di allenamento che impattasse il meno possibile sulle famiglie e sullo studio".

Claudio Bolognesi