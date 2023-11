La libreria Ulisse festeggia i suoi 30 anni insieme agli autori

La libreria Ulisse sta per giungere, tra pochi giorni, al suo 30esimo anno di viaggio: un traguardo notevole, in tempi in cui le serrande della cultura si abbassano spesso. Un compleanno che la libreria di via degli Orti festeggia con un ciclo di presentazioni. Si comincia oggi alle 19 con Maria Giuseppina Muzzarelli, (foto) storica e docente, che presenta il suo ’Tutte le perle del mondo’ (Il Mulino) per proseguire giovedì con Loriano Macchiavelli con ’Vola golondrina’ (Giunti) scritto con Francesco Guccini. Il 28 novembre sarà il giorno della grande festa della Libreria Ulisse con Marco Bolasco giornalista gastronomico, Enrico Vignoli coordinatore operativo Osteria Francescana Group e Gianluca Gorini chef stellato che racconteranno ’L’Atlante dei cuochi’ (Slow Food).