La libreria. Zanichelli, cuore culturale

di Nicoletta Barberini MengoliLa scorsa settimana ho parlato del Cenacolo artistico culturale del Caffè San Pietro, ora è necessario, per ampliare l’argomento, citare la grande importanza che ebbe la libreria Zanichelli nell’ambito politico e culturale. Nicola Zanichelli, libraio modenese, figlio della nuova Italia liberale, nel 1866 decise di trasferirsi a Bologna e rilevò la libreria ’Marsigli e Rocchi’ sotto le logge del Pavaglione accanto all’Archiginnasio. La tipografia fu trasferita più tardi in Corte Galluzzi. La nuova libreria divenne ben presto il centro più importante della vita intellettuale bolognese, inoltre il collegamento con l’Università legava la casa editrice a un polo culturale di eccellenza. Diventò sede di dialogo e di incontri, specie pomeridiani, di professori che, in particolare parlavano di politica.

La libreria era diventata anche un punto di confronto delle idee anche di letterati. Il più assiduo e rispettato frequentatore era Giosue Carducci che qui fondò il Cenacolo Carducciano, importante punto di riferimento della cultura e delle tendenze letterarie dell’epoca. L’amicizia di Nicola Zanichelli e del figlio Cesare con Carducci fece crescere l’attività della casa editrice: vedi in particolare la pubblicazione della Collana elzeviriana Zanichelli lanciata nel 1877 con il volume Postuma di Olindo Guerrini, conosciuto con lo pseudonimo Lorenzo Stecchetti e più tardi con le Odi Barbare di Carducci. Tra gli assidui si contano anche: Enrico Panzacchi, Olindo Guerrini, Leonardo Bistolfi, Augusto Sézanne e Gennaro Minghetti, figlio di Angelo fondatore delle note maioliche Minghetti. Non poteva mancare il politico Marco Minghetti che dopo il 1876 si stabilì a Bologna. Molti di questi illustri personaggi vennero immortalati dall’artista e caricaturista Augusto Majani, detto Nasica, che con la sua ironia ha documentato un momento storico fondamentale per la nostra cultura. Infatti questo passaggio culturale tra l’800 ed il ‘900 fu basilare per il futuro sia artistico che culturale.