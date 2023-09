La linea del bus 13 è rimasta spezzata in due

La linea bus 13 è rimasta spezzata in due, costringendo chi deve attraversare la città a scendere in via Lame, fare qualche metro e aspettare l’altro troncone della linea. L’azienda si rende conto del danno provocato agli utenti, del tempo perso, della fatica degli anziani per scendere e risalire? Qualcuno puo’ rispondere, per favore? La motivazione dei lavori sul ponte Reno con c’entra con la zona Lame dove avviene l’ interruzione.

Carlo Nadalini