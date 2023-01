La linea rossa slitta a primavera Gara per la verde a fine mese

L’iter per la realizzazione della linea rossa del Tram di Bologna slitta di un mese e mezzo, a primavera. Per quanto riguarda, invece, il primo tratto della linea verde, che unirà il centro città con Castel Maggiore, Palazzo d’Accursio in commissione ha fatto sapere che "è in corso la verifica di assoggettazione a V.i.a, che prevediamo si concluda nel giro di poco tempo e a giorni, entro il corrente mese salvo imprevisti – fa il punto il tecnico del Comune Giancarlo Sgubbi – verrà bandita la gara per affidare la progettazione dell’opera, con l’obiettivo di passare alla fase esecutiva nel prossimo triennio: ovvero il 2024-2026".

Più indietro la linea blu: sta iniziando la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del primo tratto, che andrà dal centro di Bologna a quello di Casalecchio passando per lo stadio Dall’Ara. Questo "con l’obiettivo, una volta sviluppato il progetto – afferma Sgubbi – di concorrere alla ricerca dei finanziamenti".

Intanto monta al polemica sulla sosta, in vista (sempre che partano) dei lavori della linea rossa. Per i residenti allarmati dalla perdita di stalli a causa dell’arrivo della prima linea del tram, il Comune sta studiando la possibilità di prevedere agevolazioni sull’uso dei parcheggi già esistenti e anche di realizzare nuove aree per la sosta. Lo ha detto ieri l’assessora alla Nuova mobilità, Valentina Orioli, rispondendo in commissione alle perplessità (su parcheggi e altri temi) sollevate dalle opposizioni e dalle associazioni di categoria dei commercianti.

È vero che i cantieri inizieranno da aree "con una densità imprenditoriale un po’ rarefatta, però comunque non abbiamo un cronoprogramma di lavori previsti nel 2023 e nel 2023 ci siamo già", lamenta Antonio Cocchini di Ascom. Sulla stessa linea Confersercenti: "Siamo in attesa di un incontro per avere un preciso cronoprogramma degli interventi, le attività commerciali devono sapere con mesi di anticipo quando avranno i lavori davanti al loro tratto di strada", rimarca il dg Loreno Rossi, aggiungendo che andrà chiarito ‘zona per zona’ il nodo parcheggi e proponendo di ragionare sulla gratuità dei parcheggi scambiatori per chi arriverà da fuori Bologna e prenderà il Tram per entrare in città.