La linea Verde avanza: "Bolognina e via dei Mille. I cantieri accelerano"

di Mariateresa Mastromarino

"Iniziamo a vedere la luce in fondo al tram: è iniziato il conto alla rovescia per la fine dei cantieri". Sorride il sindaco Matteo Lepore facendo il punto sulle linee Rossa e Verde, che devono essere collaudate entro giugno 2026. Dalla data ’x’ ci separano circa "450 giorni" che, se rispettati, porterebbero la conclusione delle opere "in tempi record - afferma il sindaco –. Sfido a guardare negli annali della storia del Paese chi mai sia riuscito in un impresa così: noi contiamo di farcela. Un primo record importante di cui i cittadini devono essere consapevoli".

Ma prima di arrivare al lieto fine, si apriranno nuovi cantieri e nuove fasi di lavoro. Per cittadini e residenti, dunque, sono in arrivo ulteriori "disagi, che hanno un obiettivo preciso: finire il prima possibile i cantieri per restituire la città ai cittadini".

In campo la "spedizione dei mille", cioè un corpo di un migliaio di operai attivi sulle varie fasi di lavoro. Che si aprono, per la Verde, nel cuore del Navile, tra Corticella e Bolognina, e partono in anticipo in centro, come in via dei Mille.

Andiamo per gradi: domani è prevista la chiusura completa della bretella est d’immissione da via Shakespeare su via Bentini, che comporterà il restringimento della carreggiata nel tratto principale della via, che rimarrà comunque a doppio senso con una corsia per direzione di marcia fino all’intersezione con via Shakespeare.

L’intervento più impattante sarà quello in partenza martedì prossimo in Bolognina, su via di Corticella, tra piazza dell’Unità e via Passarotti. Il cantiere sarà nella parte ovest della carreggiata, mantenendo una corsia a senso unico verso il centro. Tra via di Corticella e piazza dell’Unità, sarà obbligatorio svoltare a destra, a eccezione dei bus, mentre da via Passarotti si potrà procedere verso la periferia. E per favorire la circolazione, via Passarotti - compresa tra via Ferrarese e via di Saliceto - cambierà senso di marcia. In merito ai bus, quelli in direzione periferia che di solito percorrono via di Corticella dovranno compiere un percorso alternativo: via Bolognese, via Fioravanti e via dell’Arcoveggio, per poi reimmettersi sul tragitto attuale in via Roncaglio.

Domani ci sarà già un’assemblea con i residenti con l’assessore Michele Campaniello, mentre l’assessora Luisa Guidone continuerà a incontrare le associazioni di categoria e, domani, i commercianti dei primi cantieri. Sugli stalli auto, il bilancio finale sarà positivo: si passerà da 767 a 1.140, cioè 373 in più.

Spostandosi in via dei Mille, dove si inizierà a marzo e non in estate come da cronoprogramma originario, con l’obiettivo di "lasciare la via alla cittadinanza a settembre". In questi mesi, ci "si dovrà abituare a una nuova organizzazione della mobilità – confida Lepore –. Ma alla fine i lavori cambieranno il volto di quella parte del centro storico". Il cantiere si concentrerà nel tratto tra Indipendenza e piazza dei Martiri: rimarranno percorribili due corsie, una per senso di marcia. Intanto, i lavori della Verde interesseranno piazza dell’Unità e dintorni, mentre nell’area delle Caserme rosse continuano i lavori realizzare il sottopasso tranviario. Si attiverà a breve pure il cantiere nel tratto di Bentini da via Lipparini fino a via Colombarola, che verrà reso a senso unico per l’intera durata dei lavori. In zona Corticella si interverrà anche in via Sant’Anna e via Byron dove verrà istituito un senso unico nel tratto compreso tra Shakespeare e via Goethe.