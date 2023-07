La lirica rende omaggio a Puccini Presentata la nuova stagione

di Marco Beghelli

Il Teatro Comunale presenta in anteprima la ricca stagione operistica 2024: 15 titoli fra il Seicento e l’oggi, raggruppati in 12 produzioni, con 6 nuovi "allestimenti site-specific", sottolinea il sindaco Matteo Lepore, creati cioè per lo spazio anomalo del Comunale Nouveau, e particolare attenzione riservata ai registi (tutti italiani), vari elementi di continuità fra direttori e cantanti assidui a Bologna, alcune interessanti novità nella pianificazione degli eventi di quello che l’assessore Mauro Felicori chiama "la più grande impresa culturale della città, se non della regione". E, rivela il sovrintendente Fulvio Macciardi, si tratta di una stagione "ampiamente modificata rispetto a quella già ipotizzata 3 anni fa, prima di dover fare i conti con la chiusura del teatro storico, dove i lavori stanno procedendo secondo programma". A questo proposito è il sindaco annunciare che già la prossima settimana partirà l’abbattimento della torre dell’acqua.

A farla da padrone è Puccini, nel centenario della morte: ’Manon Lescaut’ in apertura (26 gennaio), con Oksana Lyniv sul podio e il debutto al Comunale del regista Leo Muscato, una ripresa della stessa ’Tosca’ di Giovanni Scandella con Lyniv che fra pochi mesi volerà a Tokyo (26 aprile) e il ’Trittico’ affidato a Roberto Abbado, con regia di Pierfrancesco Maestrini, spalmato su serate successive – ’Il tabarro’, ’Suor Angelica’, ’Gianni Schicchi’ – in una formula inedita che mira ad attirare nuovo pubblico estivo (3 luglio). Doppia presenza per Verdi, con ’Il trovatore’ di Davide Livermoore proveniente dal Festival Verdi diretto da Renato Palumbo (18 febbraio) e un nuovo ’Macbeth’ con la bacchetta di Daniel Oren che segna il debutto di Jacopo Gassmann nella regia operistica (12 aprile). Doppio appuntamento anche per Wagner, affidato alla collaudata programmazione in forma di concerto nell’Auditorium Manzoni: con ’L’oro del Reno’ (12 giugno) e ’La valchiria’ (17 ottobre) Lyniv avvia il suo impegno per ’L’anello del nibelungo’, da completarsi nel 2025. Prosegue poi con ’Don Giovanni’ il ciclo mozartiano della coppia Martijn Dendievel e Alessandro Talevi (26 maggio), cominciato lo scorso anno con superbe ’Nozze di Figaro’ e integrato nel prossimo con ’Così fan tutte’. La commissione del Teatro per un’opera nuova s’incarna in ’La voce del silenzio’ di Alessandro Solbiati (31 ottobre, regia di Stefano Poda, direzione di Marcus Angius). Completano il cartellone il singolare dittico ’Didone ed Enea’ di Purcell e ’I sette peccati capitali’ di Weill nell’allestimento di Daniele Abbado proveniente da Reggio Emilia, con direzione di Marcus Angius (16 marzo), la ripresa dell’elegantissimo ’Werther’ di Rosetta Cucchi con Riccardo Frizza sul podio (19 novembre) e ’Pagliacci’ per la regia di Serena Sinigaglia, che con la direzione di Daniel Oren e le voci di Gregory Kunde, Mariangela Sicilia e Roman Burdenko si candida quale spettacolo da mandare in sollucchero i melomani più tradizionali (15 dicembre). Fra gli altri cantanti si segnalano il trio Erika Grimaldi, Luciano Ganci e Claudio Sgura per l’opera inaugurale, la specialista barocca Danielle De Niese come Didone, Maria Agresta quale Tosca, Davide Giangregorio che passa da Figaro a Don Giovanni contrastato dalla Donna Anna di Olga Peretyatko, Dmitri Korchak come Werther, Roberto De Candia quale Schicchi, nonché l’onnipresente Roberto Aronica, tenore per ’Trovatore’, ’Tosca’ e ’Tabarro’.